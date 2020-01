Černák bol hviezdou zápasu NHL, Pánik strelil dva góly a Ovečkin prekonal Yzermana (video)

O triumfe "predátorov" rozhodol Webber









30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Richard Pánik strelil dva góly v stredajšom zápase NHL, jeho Washington však prehral na domácom ľade s Nashvillom 4:5.Pánik predviedol dvojgólový zápis prvýkrát v sezóne. Celkovo má v tomto súťažnom ročníku na konte 12 bodov za 7 gólov a 5 asistencií.V 10. min otvoril skóre peknou strelou švihom do vzdialenejšieho rohu bránky Juuseho Sarosa. Druhý gól však 28-ročný slovenský krídelník v skutočnosti nestrelil.Dosiahol ho útočník "predátorov" Nick Bonino, ktorý v snahe odpratať puk od bránky ho zasunul práve za chrbát fínskeho brankára Predators. V 27. min bolo vyrovnané 3:3, ale Nashville napokon vyhral na ľade lídra súťaže 5:4 vďaka prvému zásahu obrancu Yannicka Webera z 56. min.Pánik celkovo odohral 10:32 min a okrem dvoch gólov sa predviedol aj dvoma bodyčekmi a 2 trestnými minútami, vybrali ho za tretiu hviezdu zápasu. "Išli sme do tretej tretiny s náskokom. Spôsob, akým sme o náskok prišli, je pre mňa sklamaním," skonštatoval tréner Washingtonu Todd Reirden na webe NHL.Mal na mysli najmä vyrovnávajúci gól Predators v podaní Ryana Johansena, ktorý padol počas presilovky Capitals. "Dnešný večer nám ukázal, že keď sa zomkneme a držíme spolu, môžeme byť úspešní. Dosiahli sme dôležité víťazstvo pre zvýšenie sebavedomia," zhodnotil Johansen.Jeden z gólov Washingtonu strelil ruský kapitán Alexander Ovečkin. Bol jeho 35. v sezóne a 693. v kariére, čím prekonal legendárneho Kanaďana Steva Yzermana na 9. priečke historického poradia najlepších strelcov.Ďalší kanadský velikán Mark Messier má na ôsmom mieste na konte o jeden gól viac ako Ovečkin. "Je to veľká pocta byť súčasť tohto zoznamu. Cítim radosť, ale stále je predo mnou dlhá cesta," naznačil 34-ročný Ovečkin svoje ambície.Gól strelil v stredu aj obranca v službách Tampy Bay Erik Černák a bol dokonca víťazný. Košický odchovanec presne namieril v 45. min - zo vzdialenej a nevýhodnej pozície od bránky strelou švihom trafil vzdialenejší horný roh bránky súpera a prvýkrát poslal Tampu Bay do vedenia na ľade Los Angeles na 3:2.Brankár Jonathan Quick mal zakrytý výhľad. Hostia otočili zápas z 0:2 na 4:2. V zostave Los Angeles chýbal elitný obranca Drew Doughty, ktorý predtým ťahal sériu 460 zápasov v NHL bez prerušenia. Černák si pripísal štvrtý gól a celkovo deviaty bod v sezóne (4+5).Počas 20:27 min na ľade predviedol aj jednou zablokovanou strelou a tromi plusovými bodmi. Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu.Dallas prehral doma s Torontom 3:5, ale súboj slovenských obrancov sa nekonal. V domácom tíme nastúpil Andrej Sekera, ale v hosťujúcom chýbal na ľade Martin Marinčin. Zostal iba medzi náhradníkmi. Sekera odohral 15:42 min s bilanciou 1 strela na bránku, 1 "hit", 2 zablokované strely.Útočník Toronta William Nylander dosiahol 24. gól v tejto sezóne a predĺžil sériu s presnými zásahmi na päť zápasov. "Keď strelíte gól, chcete pridať ďalší, lebo v tej chvíli získate istotu, že to pôjde. Preto sa snažím často strieľať," vyhlásil 23-ročný švédsky útočník, syn niekdajšieho skvelého útočníka Calgary Michaela Nylandera.* Richard Pánik (Washington) odohral 10:32 min, 2 góly, 2 strely na bránku, 2 "hit", 2 trestné minúty, 3. hviezda* Andrej Sekera (Dallas) odohral 15:42 min, 1 strela na bránku, 1 "hit", 2 zablokované strely* Martin Marinčin (Toronto) bol iba medzi náhradníkmi* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 20:27 min, 1 gól, 1 strela na bránku, 1 zablokovaná strela, 3 plusové body, 2. hviezda