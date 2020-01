Polášek s Dodigom prehrali trojsetovú bitku a nepostúpili do finále Australian Open

Australian Open 2020 - štvorhra mužov - semifinále



štvrtok



I. set

II. set

III. set

Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA/V. Brit.-11) - Alexander Bublik, Michail Kukuškin (Kazach.) 4:6, 6:3, 6:4Max Purcell, Luke Saville (Aus.) - Ivan Dodig,(Chor./SR-4) 6:7 (7), 6:3, 6:4V úvodnom sete obe dvojice veľmi dobre podávali a diváci v Rod Laver Arene videli málo šancí na zisk brejku. V šiestom geme jednu možnosť premárnili účastníci novembrového ATP Finals a v deviatej hre pri podaní Poláška zase nevyužili brejkbalovú možnosť Austrálčania. O osude prvého dejstva napokon musela rozhodnúť až skrátená hra, ktorá bola takisto dramatická. Dodig s Poláškom v nej odvrátili dva setbaly a napokon tajbrejk vyhrali pomerom 9:7.Začiatok druhého setu bol jasne v réžii domácich hráčov. Z prvých trinástich loptičiek stratili iba jednu a vytvorili si náskok 3:0. Zaujímavosťou je, že až do tohto momentu vyhrala slovensko-chorvátska dvojica na turnaji všetky gemy pri vlastnom podaní. Následne sa štvrtému nasadenému páru podarilo znížiť na 2:3, ale potom Polášek druhýkrát v priebehu jedného setu prišiel o podanie čistou hrou. Austrálčania sa rozohrali a druhý set vyhrali 6:3.V rozhodujúcom sete pokračovala herná kríza Poláška na podaní. Ten stratil hneď tri servisy, čo malo najväčší podiel na prehre 4:6. Purcell so Savillom premenili po 2:19 h druhý mečbal a mohli sa tešiť z postupu do finále.