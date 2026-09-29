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 24hod.sk    Šport

29. septembra 2026

Černák o atmosfére v kabíne Tampy: Sme si veľmi blízki, novým hráčom chceme pomôcť


Tagy: NHL 2026/2027

Hráči Lightning využili jeden z posledných dní pred začiatkom sezóny aj na spoločný golf. Podľa 29-ročného slovenského reprezentanta majú podobné aktivity svoj význam najmä pri budovaní ...



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canadiens_lightning_hockey_188_7 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Hráči Lightning využili jeden z posledných dní pred začiatkom sezóny aj na spoločný golf. Podľa 29-ročného slovenského reprezentanta majú podobné aktivity svoj význam najmä pri budovaní kolektívu.


Slovenský hokejový obranca Erik Černák vstupuje do ďalšej sezóny NHL ako jeden zo skúsených členov tímu Tampa Bay Lightning. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára pred štartom nového ročníka vyzdvihol aj atmosféru v mužstve a snahu čo najrýchlejšie začleniť nové tváre.

Hráči Lightning využili jeden z posledných dní pred začiatkom sezóny aj na spoločný golf. Podľa 29-ročného slovenského reprezentanta majú podobné aktivity svoj význam najmä pri budovaní kolektívu.

„Pred sezónou je vždy príjemné, keď sa môžeme stretnúť, zahrať si golf a stráviť spolu nejaký čas. Myslím si, že je to dôležité, aby sa tím dal dokopy. Už teraz sme si veľmi blízki, ale máme niekoľko nových hráčov, takže chceme, aby sa v skupine cítili o niečo komfortnejšie. Myslím si, že včera to bolo skvelé,“ povedal Černák.

Rodák z Košíc patrí v Tampe medzi služobne najskúsenejších hráčov. V organizácii Lightning pôsobí od sezóny 2018/2019 a s klubom získal Stanleyho pohár v rokoch 2020 a 2021. Černák zostáva dôležitou súčasťou defenzívy Tampy a tréner Jon Cooper ho dlhodobo využíva najmä proti elitným formáciám súperov a v oslabeniach.

Lightning prešli počas leta viacerými personálnymi zmenami, jadro mužstva však zostáva pokope. Práve Černákovo vyjadrenie naznačuje, že jednou z úloh skúsených hráčov je pomôcť novým spoluhráčom čo najrýchlejšie zapadnúť do kolektívu.

Pre slovenského obrancu pôjde už o ďalšiu sezónu v drese Tampy. Po dvoch majstrovských tituloch a ďalšej účasti vo finále Stanleyho pohára patrí medzi hráčov súčasného kádra, ktorí zažili najúspešnejšie obdobie v novodobej histórii Lightning.


Zdroj: SITA.sk - Černák o atmosfére v kabíne Tampy: Sme si veľmi blízki, novým hráčom chceme pomôcť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2026/2027
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