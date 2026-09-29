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29. septembra 2026
Srbský tréner Komárna neudržal nervy, vtrhol do šatne rozhodcov – a bol z toho trest od SBA
Tréner BC Komárno Djordje Ilič musí pauzovať tri zápasy a ešte dostal aj pokutu 300 eur. Úvodné kolo nového ročníka basketbalovej Tipos SBL prinieslo iba dve prehry domácich ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Tréner BC Komárno Djordje Ilič musí pauzovať tri zápasy a ešte dostal aj pokutu 300 eur.
Úvodné kolo nového ročníka basketbalovej Tipos SBL prinieslo iba dve prehry domácich tímov.
Zatiaľ čo vysoké víťazstvo Slovana Bratislava v Košiciach nad Wolves (94:59) sa očakávalo, triumf ďalšieho bratislavského tímu je prekvapujúci.
Inter ako nováčik súťaže vyhral v Komárne 81:74, čo ťažko niesol tréner domáceho tímu Djordje Ilič. Po zápase sa dopustil hrubého nešportového správania voči rozhodcom. Od Hracej komisie SBA si 43-ročný Srb vyslúžil trojzápasový dištanc plus pokutu 300 eur a 100 eur na správnych poplatkoch.
"Djordje Ilič sa po skončení stretnutia vtrhol do šatne rozhodcov, kde ich verbálne, zvýšeným hlasom a s použitím vulgarizmov napadol slovami: „You fuc.... us everytime“ a následne neprimeranou silou zabuchol dvere na ich šatni a odišiel preč," píše sa v správe Hracej komisie SBA.
Klub BC Komárno sa k danému incidentu nevyjadril. Tvrdenia rozhodcu Petra Ženiša potvrdili aj ďalší dvaja rozhodcovia stretnutia, a to Eduard Uhrin a Jozef Stopka.
"Osoba potrestaná Zákazom výkonu funkcie (ZVF) sa nesmie počas súťažného zápasu na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v chránených a ostatných priestoroch v žiadnej inej funkcii. Osoba, ktorá okrem funkcie v danej súťaži vykonáva pretekársku činnosť, má súčasne aj Zastavenú pretekársku činnosť. V prípade uloženia trestu ZVF pre trénera družstva platí, že sa smie počas súťažného zápasu, na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v ostatných priestoroch," dodala Hracia komisia SBA na webe sbl.slovakbasket.sk.
Zdroj: SITA.sk - Srbský tréner Komárna neudržal nervy, vtrhol do šatne rozhodcov – a bol z toho trest od SBA © SITA Všetky práva vyhradené.
Úvodné kolo nového ročníka basketbalovej Tipos SBL prinieslo iba dve prehry domácich tímov.
Zatiaľ čo vysoké víťazstvo Slovana Bratislava v Košiciach nad Wolves (94:59) sa očakávalo, triumf ďalšieho bratislavského tímu je prekvapujúci.
Použil vulgarizmy
Inter ako nováčik súťaže vyhral v Komárne 81:74, čo ťažko niesol tréner domáceho tímu Djordje Ilič. Po zápase sa dopustil hrubého nešportového správania voči rozhodcom. Od Hracej komisie SBA si 43-ročný Srb vyslúžil trojzápasový dištanc plus pokutu 300 eur a 100 eur na správnych poplatkoch.
"Djordje Ilič sa po skončení stretnutia vtrhol do šatne rozhodcov, kde ich verbálne, zvýšeným hlasom a s použitím vulgarizmov napadol slovami: „You fuc.... us everytime“ a následne neprimeranou silou zabuchol dvere na ich šatni a odišiel preč," píše sa v správe Hracej komisie SBA.
Na čo sa vzťahuje trest?
Klub BC Komárno sa k danému incidentu nevyjadril. Tvrdenia rozhodcu Petra Ženiša potvrdili aj ďalší dvaja rozhodcovia stretnutia, a to Eduard Uhrin a Jozef Stopka.
"Osoba potrestaná Zákazom výkonu funkcie (ZVF) sa nesmie počas súťažného zápasu na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v chránených a ostatných priestoroch v žiadnej inej funkcii. Osoba, ktorá okrem funkcie v danej súťaži vykonáva pretekársku činnosť, má súčasne aj Zastavenú pretekársku činnosť. V prípade uloženia trestu ZVF pre trénera družstva platí, že sa smie počas súťažného zápasu, na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v ostatných priestoroch," dodala Hracia komisia SBA na webe sbl.slovakbasket.sk.
Zdroj: SITA.sk - Srbský tréner Komárna neudržal nervy, vtrhol do šatne rozhodcov – a bol z toho trest od SBA © SITA Všetky práva vyhradené.
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