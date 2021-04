Černák prispel gólom k výhre Tampy, Jaroš si pripísal prvý bod v San Jose (video)

Černák bol tretí najvyťaženejší hráč





San Jose nestačilo na Los Angeles





11.4.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Erik Černák Christián Jaroš sú obaja obrancovia, obaja sú z Košíc a sú aj bratranci. V sobotňajších zápasoch NHL sa obaja zapísali do kanadského bodovania svojich tímov, ale zatiaľ čo Černák sa tešil z víťazstva, Jaroš smútil z prehry.Erik Černák gólom prispel k triumfu Tampy Bay v Nashville 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). V 35. min si obranca s prevahou defenzívnych úloh nakorčuľoval na prihrávku Ondřeja Paláta medzi útočné kruhy a jeho dvakrát tečovaná strela sa ocitla za chrbtom brankára domácich Pekku Rinneho. Černák si okrem druhého gólu v sezóne pripísal aj dve strely na bránku, jeden bodyček, jednu zablokovanú strelu a plusový bod.S takmer 23 minútami na ľade bol tretí najvyťaženejší hráč obhajcu titulu z Tampy Bay. Ruský brankár floridského tímu Andrej Vasilevskij si vďaka 36 zákrokom pripísal štvrtý shutout v tejto sezóne a celkovo 25. v NHL. "Je to stále naša veľká opora. Môžeme mu dôverovať v každom zápase. Je až neuveriteľné, čo všetko tam vzadu dokáže. V prvej tretine zneškodnil takmer 20 striel súperových hráčov," pochválil Vasilevského útočník Yanni Gourde, autor gólu aj asistencie.Jaroš odohral v aktuálnej sezóne v drese San Jose po trejde z Ottawy iba tretí zápas a pripísal si prvý bod. Asistoval pri góle Dylana Gambrella na priebežných 1:1, San Jose prehralo doma s Los Angeles 2:4 (1:1, 0:3, 1:0). Dvadsaťpäťročný Jaroš odohral iba 10:43 min a bol najmenej vyťažených obrancom Sharks. Na konci zápasu mal aj jeden mínusový bod. Celkovo má počas štyroch rokov v NHL na konte 79 zápasov a 14 bodov.San Jose je na šiestom mieste tabuľky Západnej divízie NHL o štyri body za štvrtým St. Louis. Z každej zo štyroch divízií postúpia do play-off štyri najlepšie mužstvá. Los Angeles je ešte o jednu priečku za San Jose. Na čele divízie je Colorado.