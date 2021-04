Matthews hetrikom posunul Toronto na čelo NHL, brankár Campbell dosiahol rekord (video)

Útok na 40-gólovú métu

Rekordný zápis v NHL





11.4.2021 (Webnoviny.sk) - Toronto má Austona Matthewsa , preto naďalej víťazí. Najlepší strelec NHL v súboji Toronto - Ottawa (6:5) dovŕšil tretí hetrik kariéry a v skrátenej sezóne 2021 sa ako prvý dostal nad hranicu 30 gólov.Americký útočník v 38 zápasoch nastrieľal 31 gólov a má šancu zaútočiť na 40-gólovú métu, keďže do konca základnej časti zostáva Torontu odohrať 18 zápasov. Odborníci vyrátali, že v tradičnej 82-zápasovej sezóne by v tomto streleckom rytme prekonal až 60 gólov."Fajn pocit, naozaj sa cítim výborne. Mitchell Marner a Alex Galchenyuk hrali výborne a ja som bol na konci niekoľkých skutočne pekných prihrávok. Stačilo mi len puk usmerniť do bránky," vyhlásil Auston Matthews, prvá hviezda zápasu s bilanciou 3+1. Tou druhou sa stal jeho spoluhráč z útoku Mitchell Marner, ktorý k jednému gólu pridal tri asistencie."Auston triafa tie puky najlepšie ako vie a trvá to už mesiace. Spolu s Mitchom Marnerom boli výborne prepojení," pochválil tréner Toronta Sheldon Keefe svojich najlepších ofenzívnych hráčov.Brankár Jack Campbell síce až päťkrát inkasoval, napriek tomu si za 27 zákrokov pripísal jedenáste víťazstvo v neprerušenej sérii. Je to rekordný zápis v NHL nielen v tejto sezóne. Tím Maple Leafs dosiahol šieste víťazstvo za sebou a deviate z ostatných desiatich zápasov. Znamená to líderskú pozíciu nielen v tzv. Kanadskej divízii, ale celej NHL. "Dlhujem spoluhráčom dobrú večeru v reštaurácii Red Lobster. V tomto zápase som od seba viac očakával, ale máme skvelý tím, ktorý ma podržal," skonštatoval Campbell.Matthews je prvý v USA narodený hokejista, ktorý dosiahol 30 gólov v každej zo svojich prvých piatich sezón NHL. Skóroval v siedmich z ostatných ôsmich zápasov a strelil v nich dovedna desať gólov. Mimoriadnu úspešnosť má aj proti Ottawe, v 23 zápasoch proti Senators nasúkal 22 gólov, čo je priemer 0,96 gólu. Na čele tabuľky strelcov má s 31 zásahmi náskok ôsmich gólov pred dvojicou Connor McDavid - Mikko Rantanen. Hranicu 20 gólov prekonali aj Leon Draisaitl (22), Alex Ovečkin a Alex DeBrincat (obaja 21).