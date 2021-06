Černák rozdával hity pri prehre „bleskov“, v play-off NHL nezvládli predĺženie ani Islanders v súboji s Bostonom (video)

Černák nazbieral aj dve "mínusky"





4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Tampy Bay mali v sumáre 29 bodyčekov v treťom súboji 2. kola play-off proti hráčom Caroliny a až deväť z nich predviedol Erik Černák. Slovenský obranca ukázal potrebnú tvrdosť, ale na konci zápasu mal aj dva mínusové body a obhajca triumfu v Stanleyho pohára v prvom z dvojice domácich zápasov utŕžil prvú prehru v sérii (2:3 pp).Rozhodol o nej v šiestej minúte predĺženia kapitán Caroliny Jordan Staal, ktorý v presilovke tečoval strelu Sebastiana Aha za chrbát Andreja Vasilevského. Pred sobotňajším pokračovaním Carolina znížila stav série na 1:2."Som hrdý na toto mužstvo. Čokoľvek sa stane týmto hráčom, nájdu spôsob, ako sa skoncentrovať na pokračovanie v zápase a urobiť si svoju prácu čo najlepšie. Presne toto sa stalo dnes večer," vyhlásil spokojný tréner Caroliny Rod Brind'Amour na webe NHL.Najlepšie individuálne výkony v drese Hurricanes predviedl fínski útočníci. Sebastian Aho mal gól a dve asistencie, Teuvo Teräväinen pridal dve asistencie.Český brankár Petr Mrázek sa vôbec po prvý raz dostal do bránky v aktuálnom play-off a pripísal si 35 zákrokov. Prekonali ho len Brayden Point Alex Killorn , ktorí využili presilové hry svojho tímu počas druhej tretiny. Rus Nikita Kučerov si pri týchto góloch pripísal už desiatu a jedenástu asistenciu a so 14 bodmi je na čele kanadského bodovania vyraďovacej časti. Napriek tomu to Lightning tentoraz na víťazstvo nestačilo."Nastúpiť v play-off je ešte väčšia zábava než zvyčajne. Tieto momenty si navždy zapamätám. Ak sa snažíte zo všetkých síl a odmenou je víťazstvo tímu, je to na nezaplatenie," uviedol Petr Mrázek na webe NHL. "Páčilo sa mi, ako sme hrali, o to viac som sklamaný. Ak by sme hrali zle a Carolina zvíťazila, bolo by to iné. Klobúk dolu pred súperom, že vyhral tento zápas,"Zatiaľ čo Erik Černák je stála súčasť zostavy Tampy Bay v play-off, Jaroslav Halák podľa všetkého zrejme ani nedostane príležitosť v bránke Bostonu. Aj v treťom súboji série 2. kola proti New York Islanders sa Halák neobjavil na zápasovej súpiske Bruins.Fínskej jednotke Tuukkovi Raskovi kryl chrbát americký mladík Jeremy Swayman. Rask sa s 28 zákrokmi stal prvou hviezdou zápasu a výrazne sa pričinil o víťazstvo svojho tímu 2:1 po predĺžení na newyorskom ľade.O druhom triumfe Bostonu v sérii rozhodol vo štvrtej minúte predĺženia Brad Marchand. Strelou z poriadneho uhla trafil ľavý horný roh bránky Islanders a prekvapil Semiona Varlamova. Marchand strelil už piaty gól v aktuálnom play-off a druhý rozhodujúci v predĺžení."V predĺžení treba častejšie strieľať, je väčšia šanca, že to tam padne. Najmä keď sa bavíme často o tom, že v riadnom hracom čase nepadá veľa gólov," vravel Marchand. "Možno to bola čudná strela, ale puk si našiel sieť... Takže to asi zahral Marchand veľmi dobre," priznal brankár Islanders Varlamov. Séria pokračuje v sobotu na ľade Islanders.