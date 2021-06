Šatan je na mužstvo hrdý, v auguste by mal byť tím ešte silnejší

Keď odlietala výprava slovenských hokejistov na MS do Rigy, na palube lietadla bolo veľa mladíckej dravosti, ale menej skúseností. Prezident slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan uviedol, že mladí hráči išli na takýto veľký turnaj práve preto, aby získali prax. Tú by v budúcnosti mohli zúžitkovať. Šatan vyhlásil, že najmladší hráči vo výbere Craiga Ramsaya sú veľkým prísľubom do budúcnosti.





Vekový priemer slovenských hokejistov v Lotyšsku bol 24,7 roka, vôbec najnižší v histórii tímu na MS. "My keď sme išli na turnaj, vedeli sme, že nám budú chýbať skúsenosti a zápasy môžu vyzerať rôzne. Ale na to ako sme hrali hovorím, že sme to zvládli. Sme na hráčov hrdí. Nejaké zápasy nám nevyšli, ale boli aj také, ktoré nám vyšli. Nazbierali sme veľa skúseností a nabudúce ich môžeme zúžitkovať," povedal Šatan.Šéfovi slovenského hokeja však chýbalo na MS viac gólov. O tie sa staral najmä prvý útok v zložení Peter Cehlárik - Marek Hrivík - Róbert Lantoši. "Prvý útok hral výborne, turnaj im vyšiel. Cehlárik s Hrivíkom preniesli do reprezentácie to, čo predvádzali aj vo Švédsku. Ďalšie formácie nebodovali až tak, ale bohužiaľ efektivita bolo to, čo nám chýbalo. Zišlo by sa nám jej viac."Šatan potom pochválil aj mladých hráčov, najmä trojicu Šimon Nemec, Juraj Slafkovský a Samuel Kňažko. "Sú veľký prísľub do budúcnosti. Mali slabšie momenty, ale mali aj dobré. Prakticky to boli takmer naší najlepší hráči."Spokojný bol aj s výkonmi brankárov, no mrzelo ho zranenie Branislava Konráda. Tridsaťtriročný brankár nedochytal druhý zápas v A-skupine proti Veľkej Británii. Do zápasov potom zasiahli Július Hudáček a aj Adam Húska. "Pred šampionátom sme nevedeli, kto bude jednotka, chceli sme, aby sa brankári pobili o tento post. Všetci traja chytali dobre, na poste brankára sme nemali problém. Ale je škoda, že sa Braňo zranil."Počas turnaja opustil výpravu z osobných dôvodov útočník Pavol Skalický, vopred sa však na tom dohodol s trénermi. Šatan priznal, že napriek tomu nepremýšľal povolať do tímu Adama Ružičku, ktorý zažil v závere sezóny debut v NHL v drese Calgary. "Keby Adam prišiel za nami, stihol by odohrať jeden až dva zápasy. S tým bolo spojené cestovanie a karanténa. Vyhodnotili sme to napokon takto, chceli sme byť v dejisku MS kompletní."Postup do štvrťfinále po ôsmich rokoch je však s takýmto mladým tímom úspech. Hoci vo štvrťfinále sa museli Slováci skloniť pred Američanmi. Šatan našiel pozitíva aj po hladkej prehre 1:6: "Každý potrebuje veľké zápasy. Veľa našich ešte nehralo taký zápas, kedy hralo na opačnej strane mužstvo zložené z hráčov z NHL. Viacerí to zažili premiérovo. Nemôžete len tak prísť a len tak ho zdolať. Skúsenosti treba zbierať. Hráči pocítili, kde je svetový hokej a budeme sa zlepšovať aj individuálne."Reprezentáciu tentokrát nečaká v lete oddych. Slovensko bude od 27. do 30. augusta 2021 bojovať o účasť na hokejovom turnaji na ZOH 2022 v čínskom Pekingu v kvalifikácii. Ako organizátor kvalifikačného turnaja v Bratislave sa o miestenku pobije s výbermi Bieloruska, Rakúska a Poľska. Slovenský tím by mal byť na tejto akcii ešte kvalitnejší. "Bude to na tréneroch, ale kostra bude z tohto tímu. Radi by sme sa posilnili aj o hráčov z NHL," dodal Šatan.