Černák sa blysol asistenciou proti Floride, Tampa pokračuje vo víťaznom ťažení (video)

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Aj pol roka po zisku Stanleyho pohára je Tampa Bay Lightning najlepší tím NHL . Po nedeľňajšom triumfe nad Floridou 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) majú "Blesky" na konte už 48 bodov, čo je o štyri viac ako ďalšie tri kluby zámorskej profiligy. Triumf nad Floridou v Amalia Arene bol pre zverencov Jona Coopera štvrtý v neprerušenej sérii a siedmy z ostatných deviatich zápasov."Mali sme päť zápasov počas siedmich dní a bolo to mentálne náročné. Vedeli sme, že v tejto sezóne budú zápasy natlačené jeden za druhým, ale päť za sedem dní, to som nezažil ani v AHL. Aj preto som šťastný, ako sme to zvládli," uviedol útočník Tampy Bay Alex Killorn na webe NHL.Práve po góle Killorna sa v 32. min Tampa Bay prvýkrát ujala vedenia 2:1, ale gól bol aj dielom slovenského obrancu Erika Černáka . Na červenej čiare prevzal puk, obkrúžil s ním okolo bránky súpera a napokon ho nahodil smerom na gólmana Floridy. Do strely vložil hokejku obranca Panthers Aaron Ekblad a nechtiac ho nasmeroval priamo na Killorna, ktorý skóroval.Dvadsaťtriročný Černák odohral 22:14 min a okrem deviatej asistencie a desiateho bodu v sezóne si pripísal aj štyri plusové body a štyri bodyčeky. V oboch týchto štatistikách bol najlepší zo všetkých aktérov na ľade. Slovenský bek v prvej tretine nastupoval po boku Ryana McDonagha , ale potom sa tento Američan zranil v spodnej časti tela a zvyšok zápasu sa Černák pohyboval najmä pri elitnom obrancovi Lightning Švédovi Victorovi Hedmanovi.Prvou hviezdou zápasu sa stal brankár Curtis McElhinney , ktorý vykryl 29 z 32 pokusov hráčov Floridy. "Už na začiatku zápasu na mňa mierilo veľa striel, preto som sa rýchlo dostal do správneho tempa. A zvíťaziť je vždy skvelý pocit. Náš súper pred sezónou urobil niekoľko zmien a hrá veľmi dobre," povedal už 37-ročný Curtin McElhinney, ktorý je v tíme Tampy Bay stabilná dvojka za Andrejom Vasilevským O triumfe obhajcu Stanley Cupu v zápase, na ktorý povolili vstup 3800 divákom, rozhodol presilovkovým gólom v 51. min Tyler Johnson. "V zápase sme ubránili niekoľko ťažkých presiloviek súpera a sami sme z jednej skórovali. Viackrát sme viedli, ale oni sa zakaždým dotiahli. Nemali sme čas vydýchnuť si, no zvládli sme to," komentoval tréner Tampy Bay Jon Cooper.