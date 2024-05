Černák sa nepridá k reprezentácii na MS 2024 v Česku. Neprešiel zdravotnou prehliadkou v klube, krajanom bude držať palce

3.5.2024 (SITA.sk) - Erik Černák je zatiaľ jediný žiadaný hráč zo zámoria, ktorý sa nepridá k slovenskej hokejovej reprezentácii na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Česku (10.- 26. 5.). Dvojnásobný víťaz Stanley Cupu s Tampou Bay Lightning dohrával ročník so zranením. Podľa zámorských médií má problémy s ramenom.V súvislosti s tým pre denník Šport pridal krátku správu:. „Je to škoda, veľmi som chcel ísť. Rysuje sa nám skvelá zostava, ale zranenie ma nepustí. Chalanom budem držať palce," uviedol Černák.Podľa Športu 26-ročný Černák neprešiel zdravotnou klubovou prehliadkou a čakajú ho podrobnejšie vyšetrenia, ktoré určia, či podstúpi po sezóne aj operačný zákrok. Rešpektovaný defenzívny špecialista si s Tampou Bay v minulých rokoch zahral v troch finále play-off NHL v neprerušenej sérii, pričom dvakrát hráči z Floridy zdvihli nad hlavy Stanleyho pohár.Z pohľadu slovenskej reprezentácie stále platí, že jediné majstrovstvá sveta, na ktorých Černák nechýbal, boli tie „domáce" v roku 2019. V Košiciach vtedy v siedmich zápasoch nazbieral 5 bodov za 3 góly a 2 asistencie, ale Slováci nakoniec tesne nepostúpili do štvrťfinále.