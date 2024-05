Mladí Slováci chcú v semifinále na MS prekvapiť USA taktikou na mieru. Bude to veľmi náročné, ale šanca je vždy, hovorí Dostál (video)

Zdolali Čechov

Po troch dueloch bez bodu

Taktika na mieru

Postup zariadil Maruna

Je to nový turnaj

3.5.2024 (SITA.sk) - Slovenskú reprezentáciu hokejistov do 18 rokov po roku opäť čaká semifinále svetového šampionátu tejto vekovej kategórie. Vlani mladí Slováci vo Švajčiarsku napokon obsadili nepopulárnu 4. priečku, keď počas záverečného víkendu turnaja podľahli Američanom 1:7 a Kanaďanom 3:4 po predĺžení. Teraz vo Fínsku v semifinále opäť nastúpia proti rovesníkom z USA."Aj minulý rok bol perfektný a mal svoj príbeh. Toto je nový rok a nový príbeh. Som veľmi šťastný, že som pri tom. Pevne verím, že to bude ešte úspešnejšie," uviedol asistent trénera Michal Dostál vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Vlani si slovenskí mladíci poradili vo štvrťfinále s Fínmi, teraz rovnakým výsledkom 3:2 zdolali Čechov."Bol to náročný duel. Veľmi dobre sme sa na nich pripravili. Chalani predviedli oduševnený výkon, dali do toho srdce a obetavosť. Hrali jeden za druhého a to bol najväčší základ úspechu. Rovnako ako pred rokom aj teraz sme vo štvrťfinále dali prvý gól, to nám pomohlo. Potom Česi znervózneli a naša tímovosť slávila úspech," pokračoval Dostál.Slovenský tím bol na tohtoročnom svetovom šampionáte po troch dueloch bez bodu, potom však v A-skupine zdolal Nórov vysoko 11:1 a vyšiel mu aj štvrťfinálový duel."Po troch prehrách sme sa potrebovali trochu ustáliť a nabrať viac sebavedomia. V úvode sme mali silného súpera. Teraz pevne verím, že zúročíme to, aké to bolo ťažké," doplnil asistent trénera a pridal aj svoj pohľad na to, ako prípadne zaskočiť favorita z USA v semifinále.V úvode turnaja Slováci rovnakému súperovi podľahli vysoko 0:9."Dúfam, že ušijeme taktiku na mieru. Vieme o ich silných stránkach. Budeme sa zameriavať na seba, ako tie ich silné stránky potlačiť a prípadne ich využiť ich prípadne vo svoj prospech. Tadiaľ vedie cesta. Aj keď to bude veľmi náročné, ale šanca je vždy," uzavrel Dostál.Postup cez štvrťfinále zariadil dvoma gólmi Ondrej Maruna."Štvrťfinále som si užil, bol to výborný zápas. Štvrťfinále na MS nehrám každý deň. Som rád, že som dvoma gólmi pomohol tímu a postúpili sme do semifinále," zhodnotil skromne vo videu SZĽH.Ako sa pozerá na sobotňajšie semifinále proti tímu, ktorý obhajuje vlaňajšie zlato a pred viac ako týždňom zdolal Slovákov 9:0?"Základnú skupinu by som oddelil od vyraďovacej časti. Je to nový turnaj a tak sa na to chceme pozerať s inak nastavenou hlavou. Musíme sa sústrediť na detail a hrať to, čo si povieme. A už uvidíme, ako to dopadne," myslí si Maruna.O nevydarenom začiatku MS doplnil: "Po troch prehrách sme sa nezložili, zostali sme ako tím, len sme zmenili nastavenia v našich hlavách. O tom to bolo."Mladí Slováci v minulosti získali na MS "18" medailu dvakrát - v roku 2003 bola strieborná a v roku 1999 bronzová.