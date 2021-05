Černák sa ocitol v sendviči dvoch hráčov Caroliny a nedohral zápas, jeho Tampa však uspela v prvom zápase (video)

Černák by mal byť v poriadku

Zásluhu na triumfe mal Vasilevskij





31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Do konca druhej tretiny nedeľňajšieho hokejového súboja Carolina Tampa Bay chýbali necelé dve minúty, keď slovenský obranca Lightning Erik Černák musel predčasne zísť z ľadu a späť sa už do konca zápasu nevrátil.Obhajca víťazstva v Stanleyho pohári aj bez jedného zo svojich elitných obrancov vyhral na ľade Caroliny 2:1 a lepšie odštartoval sériu 2. kola play-off.Černák sa za bránkou svojho tímu ocitol v "sendvičovom obložení" Vincenta Trochecka a Andreja Svečnikova. Ruský útočník tvrdo narazil slovenského beka, ktorý spadol na Trochecka po kontakte s jeho helmou. Zjavne otrasený 23-ročný košický rodák šiel do šatne po svojich, ale v zápase už nepokračoval. Tréner Tampy Bay Jon Cooper pre zámorské médiá len stroho skonštatoval: "Mal by byť v poriadku."Tampa Bay dohrala zápas s piatimi obrancami, preto jeden z jej lídrov Victor Hedman odkorčuľoval až 27:36 min a okrem asistencie pri presilovkovom góle Braydena Pointa si zapísal až osem zablokovaných striel. "Blesky" majú momentálne zraneného aj ďalšieho obrancu Davida Savarda, ktorý by sa mal v dohľadom čase vrátiť späť do diania.Veľkú zásluhu na nedeľňajšom triumfe Tampy Bay má ruský brankár Andrej Vasilevskij . Autor 37 zákrokov sa s úspešnosťou 97,4% stal prvou hviezdou zápasu. Sedem z nich bolo v piatich presilovkách Caroliny."Vasilevskij je najlepší nielen v tejto súťaži, ale na celom svete. Vedeli sme o tom, že v tejto sérii sa chystá predviesť. Je na nás, aby sme našli spôsoby ako mu to sťažiť. Budeme sa o to snažiť. Mentálne sa musíme zlepšiť, aby sme vedeli lepšie ukončovať zápasy," uviedol tréner Caroliny Rod Brind'Amour na webe NHL.