Rusko môže na MS v hokeji 2021 pomôcť Slovensku, ale Švédi špekulujú o „dohodnutej postupovej remíze“ s Českom

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Skvelý výkon Slovákov proti Švédom na majstrovstvách sveta v hokeji v lotyšskej Rige nebol odmenený víťazstvom ani ziskom potrebného postupového bodu. Tréner Craig Ramsay však aj po prehre 1:3 vyzdvihol odhodlanie aj hernú kvalitu, ktorú predviedli jeho zverenci v nedeľu večer v Olympijskom športovom centre."Páči sa mi spôsob, akým hráme. Ako bojujeme a hráme s entuziazmom. Robíme veci, ktoré musíme, ak chceme byť úspešní ako tím. Nie každá naša strela má gólové parametre. Platí však, že to musíme skúšať. Hľadať si dorážky, prinútiť brankára k chybe. Náš gól v zápase proti Švédom bol jasným príkladom, že to funguje. Chlapci odohrali solídny zápas a aj po prehre ideme ďalej. Verím, že s našou rýchlosťou môžeme trápiť kohokoľvek," uviedol Ramsay, cituje ho oficiálny web SZĽH.Slováci držia postupové karty stále vo svojich rukách. Už v pondelok im môžu pomôcť Dáni alebo Rusi, ak zdolajú Čechov, resp. Švédov.Tréner Ramsay sa však nemieni spoliehať na pomoc okolia. Verí, že jeho zverenci si postup vybojujú na ľade v poslednom skupinovom vystúpení s Čechmi. Stačí im na to jediný bod. "Musíme pokračovať v skúšaní, strieľaní, vytváraní šancí. Len tak prídu góly a potom môžeme uspieť," dodal Ramsay.Na adresu brankára Adama Húsku , ktorý proti Švédom nahradil skúseného Júliusa Hudáčka a odchytal vôbec prvý zápas v kariére so slovenským znakom na drese, kanadský tréner Slovákov poznamenal: "Adam chytal veľmi dobre. Je to veľký chlap, ktorý tvrdo trénoval. Rozhodnutie bolo na trénerovi brankárovi a som rád, že ho urobil a Húsku postavil. On zasa všetkým ukázal, čo dokáže. Hráči sa naňho mohli spoľahnúť."Húska zneškodnil 26 z 28 švédskych streleckých pokusov, posledný gól dali severania do prázdnej bránky."Čakal som na svoju šancu. A snažil som sa byť pripravený, keď príde. Chytalo sa mi dobre. Zo začiatku som bol trošku nervózny, ale časom to opadlo. Hoci sme nevyhrali, myslím si, že z mojej strany to bol dobrý zápas. Určite som nabral cenné skúsenosti nielen do ďalšej kariéry, ale do života všeobecne,“ povedal 24-ročný Zvolenčan na webe hockeyslovakia.sk Zatiaľ čo Slováci môžu preniknúť do štvrťfinále majstrovstiev sveta v hokeji prvýkrát od roku 2013, Švédi v osmičke najlepších nechýbali ani raz od zavedenia modelu s vyraďovacou časťou v roku 1992.Prvý z dvojice súbojov o všetko zvládli, v pondelok večer ich čakajú Rusi a to sa ešte musia spoliehať na to, že Slováci nezabodujú proti Čechom. "Je fantastické, že sa nám podarilo otočiť proti Slovákom. Musíme však naďalej tvrdo pracovať, ak chceme postúpiť," vravel strelec víťazného gólu Victor Olofsson na webe SVT."Naším najlepším hráčom bol Adam Reideborn. Niektoré jeho zákroky boli fantastické," pochválil útočník Buffala v NHL brankára, ktorý minulú sezónu odchytal v KHL v tíme AK Bars Kazaň . "Dali sme šancu sami sebe, teraz ju potrebujeme využiť," podotkol Reideborn.Švédi si uvedomujú, že ich život na MS v Rige po vlažnom úvode šampionátu doslova visí na vlásku. Dlhoročný komentátor denníka Afrtonbladet Mats Wennerholm si v tejto súvislosti dovolil trochu konšpiračnej teórie."Slováci a Česi zohrajú proti sebe akési finále našej skupiny. Ak Česi predtým uspejú proti Dánom, potom im stačí remíza v riadnom hracom čase rovnako ako aj Slovákom. Ako sa k tejto postupovej matematike postavia dve krajiny, ktoré boli kedysi jednou?" spýtal sa Wennerholm.