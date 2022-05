Černák skóroval a Tampa má tri mečbaly. Zvíťazili aj „jazdci“ a Kane strelil hetrik (video)

Černák ocenil súhru formácie





23.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák strelil v nedeľu svoj druhý gól v play-off zámorskej NHL v kariére. Dvadsaťštyriročný Košičan posielal Tampu Bay Lightning do vedenia 2:1 v treťom dueli semifinále Východnej konferencie proti Floride Panthers , v ktorom "blesky" zvíťazili 5:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:0 na zápasy. Edmonton Oilers najmä vďaka hetriku Evandera Kanea otočil stav semifinále Západnej konferencie proti Calgary Flames , po domácom triumfe 4:1 vedie v sérii 2:1 na zápasy. New York Rangers znížil stav série proti Caroline Hurricanes na 1:2 na zápasy, keď v Madison Square Garden zvíťazil 3:1."Bola to skvelá súhra celej formácie. Uspeli sme na vhadzovaní a chalani mi prihrali do ideálnej pozície. Ja som si len musel vybrať miesto a našťastie puk skončil v bránke," opísal Černák po stretnutí svoj presný zásah, ktorý bol napokon víťazný, pre oficiálny web profiligy.Slovenský dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára zaznamenal aj dva plusové body, dve strely na bránku, štyri bodyčeky a tri zblokované pokusy počas 19 a pol minúty na ľade. Tampa Bay triumfovala v piatom zápase za sebou a má k dispozícii tri postupové mečbaly.Ak zvíťazí aj v pondelok v druhom domácom dueli série, postúpi do finále Východnej konferencie. "Panteri", ktorí získali Prezidentovu trofej za najlepšiu bilanciu v základnej časti sezóny 2021/2022, budú čeliť vyradeniu v každom ďalšom zápase. Evander Kane zaknihoval čistý hetrik za rovných šesť minút v druhej tretine a s 10 gólmi je najlepším strelcom tohtoročného play-off.Ako tretí hráč v histórii "olejárov" po Wayneovi Gretzkym Petrovi Klímovi strelil tri góly bez prerušenia v zápase play-off, ako štvrtý hráč po Gretzkym, Jarim Kurrim a Markovi Messierovi zaznamenal viac ako jeden hetrik v tom istom play-off."Bolo to naozaj zábavné, zažili sme vydarený návrat domov. Od začiatku sme hrali dobre a dosiahli sme dôležité víťazstvo pre náš tím," povedal po zápase 30.ročný kanadský útočník podľa oficiálneho webu NHL. Edmonton bude môcť v utorok na domácom ľade získať postupový mečbal.Hviezdou strentutia medzi "jazdcami" a "hurikánmi" bol brankár New Yorku Igor Šesťorkin , ktorý predviedol 43 zákrokov. "Je dobré, že na mňa vyslali toľko striel. Snažili sa na mňa vystreliť z každej možnej pozície, ale ani jedna z tých striel nebola skutočne nebezpečná," uviedol ruský gólman pre oficiálny web NHL.Rangers zvíťazili doma po štvrtý raz za sebou. Chris Kreider strelil svoj 30. gól v play-off v kariére a od klubového rekordu Roda Gilberta ho delia len štyri presné zásahy. Carolina prehrala aj štvrtý zápas v aktuálnom play-off na ľade súpera, zatiaľ čo v domácom prostredí triumfovala vo všetkých šiestich dueloch. V utorok sa v New Yorku pokúsi získať postupový mečbal.