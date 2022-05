Manchester City obhájil titul v Premier League. Sme legendy a všetci si nás budú pamätať, vyhlásil Guardiola

Manchester ovládol štyri z piatich sezón

23.5.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalový klub Manchester City takmer nezvládol záverečný zápas sezóny 2021/2022 v Premier League proti Aston Ville. Do 76. minúty prehrával 0:2, no potom troma gólmi v rozmedzí piatich minút otočil stav a po triumfe 3:2 obhájil titul v najvyššej anglickej súťaži.V ligovej tabuľke skončil prvý len s náskokom jedného bodu pred FC Liverpool , ktorý v poslednom kole ročníka zdolal Wolverhampton Wanderers 3:1."Citizens" sa tešia zo štvrtého titulu v ostatných piatich rokoch, šiesteho z ostatných 11 sezón a celkovo ôsmeho v klubovej histórii."Sme legendy. Ak ovládnete štyri z piatich sezón, je to preto, lebo títo hráči sú výnimoční. Budú si nás pamätať. Všetci budeme oslavovať titul spoločne v uliciach Manchesteru s cigarou a pivom," vyhlásil kouč City Pep Guardiola , ktorý získal svoj 10. ligový titul v trénerskej kariére.Podarilo sa mu to aj na lavičkách FC Barcelona Bayernu Mníchov. Z jeho zverencov zažiaril v nedeľu nemecký reprezentant Ilkay Gündogan , ktorý v 76. minúte znížil stav duelu na 1:2 a v 81. minúte strelil víťazný gól na 3:2."Bol to neuveriteľný zápas, pri strate 0:2 sme mali veľmi malú šancu na úspech. Hrali sme však jednoducho a strelili sme dva rýchle góly, čo nám pomohlo zamerať sa v posledných 10 minútach na strelenie ďalšieho gólu," povedal 31-ročný stredopoliar.Liverpool nedokázal nadviazať na prvenstvo v Premier League spred dvoch rokov, no tréner Jürgen Klopp vyzdvihol výkony svojich zverencov."Som na nich hrdý, odohrali absolútne úžasný ročník. Aj záverečný duel ukázal, akí skvelí sú títo hráči. Je šialené, že sme získali 92 bodov napriek tomu, že sme odohrali tak veľa zápasov. Samozrejme, som aj sklamaný, ale mohlo to dopadnúť horšie. Táto sezóna bola veľmi vyrovnaná. Naučili sme sa, že ak zostanete sústredení a nepoľavíte, odmena príde," povedal nemecký kouč, citoval ho oficiálny web "The Reds".V sobotu čaká jeho hráčov finále Ligy majstrov proti Realu Madrid : "Máme päť dní na prípravu. Budeme čeliť veľmi skúsenému tímu, no prehra v lige len zväčšila našu túžbu po úspechu."