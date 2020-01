Černák skóroval aj asistoval, Chára sa pobil a v NHL bodoval aj Pánik (video)

Dvojgólový Ovečkin









8.1.2020 (Webnoviny.sk) - Dva body Erika Černáka, asistenciu Richarda Pánika aj bitku Zdena Cháru priniesla utorková noc v NHL, v ktorej sa hralo 12 zápasov slávnej profiligy. V štyroch z nich malo Slovensko zastúpenie a raz dokonca dvojnásobné.Zo súboja útočníka Richarda Pánika s obrancom Christiánom Jarošom vyšiel víťazne Pánik, jeho Washington prevalcoval Ottawu 6:1 a Pánik mal druhú asistenciu pri góle Larsa Ellera na 5:1.Slovenský krídelník zaznamenal ôsmy bod v sezóne (5+3) a pridal aj tri bodyčeky a jednu zablokovanú strelu. Na druhej strane Jaroš odohral necelých 10 minút s jednou strelou na bránku aj mínusovým bodom.Kapitán Capitals Alexander Ovečkin strelil dva góly, čím sa dostal v sezóne na 26 a celkovo v NHL kariére na 684 zásahov. Vyrovnal sa tým Fínovi Teemu Selännemu na 11. mieste historických štatistík najlepších strelcov profiligy."Bez mojich kamarátov na ľade by som toto číslo nikdy nedosiahol. Ocitnúť sa v tejto spoločnosti je veľká vec. Ešte ma však čaká dlhá cesta a budem sa naďalej snažiť by čo najlepší," uviedol Ovečkin, cituje ho portál NHL.Boston triumfoval v Nashville hladko 6:2 a neosladil trénerovi Johnovi Hynesovi jeho premiéru na lavičke Predators. David Pastrňák 32. gólom v sezóne potvrdil pozíciu najlepšieho strelca NHL, jeho "parťák" z útoku Brad Marchand sa dostal za hranicu 40 asistencií.Slovenský kapitán Bruins Zdeno Chára nebodoval, ale zato sa pobil. V polovici tretej tretiny Chára okamžite reagoval na tvrdý "hit" ruského útočníka v drese Nashvillu Jakova Trenina na jeho partnera z obrany Charlieho McAvoya.Štyridsaťdvaročný Chára uštedril viac úderov o 20 rokov mladšiemu Treninovi ako on jemu, ale aj o hlavu vyšší Slovák utŕžil. Po jednom z úderov mladého Rusa takmer neudržal stabilitu na ľade. Napokon slovenský "obor" na korčuliach získal kontrolu nad súbojom a výsledkom bolo 7 trestných minút - 5 za bitku a 2 za hrubosť. Chára celkovo odohral 18:29 min a k bitke pridal aj jeden bodyček.Skvelý večer má za sebou Erik Černák. Jeho Tampa Bay uštedrila Vancouveru výprask 9:2 a mladý slovenský obranca sa na tom podieľal gólom aj asistenciou.Černák v 39. min "bombou" od modrej čiary zvýšil náskok "Bleskov" na 6:2 a bol aj pri nasledujúcom góle na 7:2 v 45. min z hokejky Braydena Pointa.Práve zásah slovenského obrancu vyhnal z bránky Canucks Švéda Jacoba Markströma, ktorého nahradil Thatcher Demko. Černák si vylepšil sezónne skóre na tri góly a päť asistencií, v zápase odohral celkovo 19:25 min s výkazom 1 gól, 1 asistencia, 1 strela, 2 "hity", 2 zablokované strely a 2 plusové body.Jeho spoluhráč Carter Verhaeghe zaznamenal prvý kariérny hetrik a Vancouver dosť ponižujúcim spôsobom nepredĺžil sériu siedmich víťazstiev. "Je to výborný pocit skórovať trikrát. Všetci spoluhráči sa mi snažili posúvať puk a najmä Kučerov odviedol výbornú robotu. Môj hetrik je výsledkom veľkého úsilia celého tímu," vyhlásil Carter Verhaeghe.Naďalej sa nedarí Montrealu, ktorý prehral v Detroite 3:4. Slovenský útočník Tomáš Tatar nebodoval, počas 17:17 min si pripísal 4 strely na bránku a 2 trestné minúty. Montreal nevyhral už v siedmich zápasoch za sebou a túto čiernu šnúru neprestrihol ani na ľade posledného tímu NHL.* Zdeno Chára (Boston) odohral 18:29 min, 1 "hit", 7 trestných minút* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 19:25 min, 1 gól, 1 asistencia, 1 strela, 2 "hity", 2 zablokované strely, 2 plusové body* Richard Pánik (Washington) odohral 15:59 min, 1 asistencia, 1 strela, 3 "hity", 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod* Christián Jaroš (Ottawa) odohral 9:46 min, 1 strela, 1 mínusový bod* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 17:17 min, 4 strely, 2 trestné minúty