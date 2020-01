Matúš Kozáčik ešte neukončil hráčsku kariéru, Plzni je k dispozícii

Otvorená situácia okolo brankárov

Prijal ponuku na post trénera brankárov

7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Podľa generálneho riaditeľa českého futbalového klubu Viktoria Plzeň Adolfa Šádeka ešte Matúš Kozáčik neukončil hráčsku kariéru a môže v prípade potreby naskočiť do súťažného zápasu. Skúsený 36-ročný rodák z Dolného Kubína sa krátko pred Vianocami stal trénerom brankárov v realizačnom tíme nového trénera Plzenčanov Adriána Guľu a Šádek priznal, že môže dôjsť k situácii, keď sa ešte v "ostrom" stretnutí postaví medzi tri žrde."Nie je v kádri, ale stopercentne neukončil hráčsku kariéru, iba tú reprezentačnú. Môže sa stať, že keď nebudeme mať brankársku situáciu vyriešenú tak, ako si predstavujeme, môže aj ako tréner gólmanov naskočiť. Keď skončí klubovú kariéru, tak sa to určite dozviete," povedal Šádek pre web idnes.cz.Funkcionár zo Štruncových sadov tiež poznamenal, že situácia okolo brankárov v Plzni je stále otvorená. "Je to jedna z vecí, ktorými sa momentálne zaoberáme. V najbližších dňoch budeme riešiť, či bude potrebné rozšíriť počet gólmanov. Jednou z možností je to, že sa Matúš bude po zvyšok sezóny udržiavať ako tretí brankár," dodal Adolf Šádek."V mojej kariére som sa dopracoval k dvom zásadným míľnikom. Prvým je ukončenie pôsobenia v slovenskej futbalovej reprezentácii a prijal som ponuku na post trénera brankárov FC Viktoria Plzeň. Moja hráčska kariéra pokračuje a minimálne do leta by sa na tom nemalo nič zmeniť," povedal Kozáčik pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).