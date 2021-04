Černák strelil gól už po 28 sekundách, asistoval, aj sa pobil. Som na neho hrdý, chváli tréner (video)

Blesky so vstupenkou do play-off





Vie prihrať aj dobre vystreliť

28.4.2021 (Webnoviny.sk) - Erik Černák strelil zrejme najskorší gól svojej profikariéry. Zo zápasu NHL Chicago Tampa Bay uplynulo iba 28 sekúnd, keď slovenský obranca v službách obhajcu Stanleyho pohára prekorčuľoval s pukom na hokejke takmer celé klzisko a poslal ho medzi betóny brankára Chicaga Kevina Lankinena.Tampa Bay aj bez dlhodobo zranených lídrov Nikitu Kučerova Stevena Stamkosa zvíťazila 7:4 a vybojovala si miestenku do play-off. Černák si okrem štvrtého gólu pripísal aj jedenástu asistenciu v sezóne, keď Alexovi Killornovi prihral na gól do prázdnej bránky.Okrem toho sa v druhej tretine pobil s Connorom Murphym, za čo zinkasoval 5 trestných minút a pripísal si tzv. hetrik Gordieho Howea za gól, asistenciu aj bitku. Celkovo odkorčuľoval 21:12 min a predviedol aj štyri bodyčeky a jednu strelu zablokoval.V zápase proti Chicagu si až šesť hráčov Tampy Bay pripísalo minimálne dva kanadské body a Černák sa nedostal medzi tri ocenené hviezdy. Napriek tomu zožal oprávnenú chválu vo svojom okolí."Jeho gól v prvej minúte zápasu bol ukážkou čoraz väčšej dôvery, ktorú prejavuje s pukom na hokejke. Keď Lightning bránili vo svojom vlastnom pásme, Černák dokázal rozbiť prihrávku a vyrazil do protiútoku. Použil svoju klamlivú rýchlosť, aby sa dostal o krok pred obrancu. A keď už bol pred Lankinenom, rozhodol sa vystreliť brankárovi na 'five-hole'. Výborná práca," napísal o 23-ročnom Slovákovi oficiálny web Lightning.Ruský spoluhráč z obrany Michail Sergačov rovnako nešetril chválou na slovenského beka. "Je to iný hráč ako predtým. Teraz už vidí na ľade s pukom na hokejke viac možností, čo s ním môže urobiť ešte predtým, než sa ho zbaví. Vie si nakorčuľovať do útočného pásma, vie prihrať aj dobre vystreliť. Teším sa z neho," komentoval Sergačov.Svoj názor na zlepšenie 193 cm vysokého a vyše stokilového obrancu pridal aj tréner Tampy Bay Jon Cooper. "Prežíva skvelý rok. Neustále ako hráč rastie. Už sa udomácnil v tejto súťaži a vie, čo si môže na ľade dovoliť. A je toho čoraz viac. Je veľký a silný, ale vie aj korčuľovať a má dobrú hlavu. Keď sa k tomu pridá poctivá práca, logicky nasledujú tie správne veci. A to sa práve v jeho prípade deje. Som na neho hrdý, lebo súčasný status si musel tvrdo vybojovať," podotkol Cooper.Košický rodák má v tejto sezóne na konte už dva hetriky Gordieho Howea, čo je ďalší dôkaz o jeho univerzálnosti. Ten prvý si pripísal 9. marca v zápase proti Detroitu. "Naozaj sa zlepšuje vo všetkom a je radosť s ním hrať. A bude sa naďalej zlepšovať," dodal Sergačov.Tampa Bay je už tretí tím z Centrálnej divízie NHL, ktorý si vybojoval účasť medzi šestnástkou najlepších vo vyraďovacej časti. Istotu majú aj Carolina Hurricanes a Florida Panthers. Hráči Floridy ju definitívne získali rovnako v utorok a rovnako triumfom 7:4, ale na ľade Nashvillu. Útočník Jonathan Huberdeau sa na ňom podieľal dvoma gólmi a tromi asistenciami.