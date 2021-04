LM: Real Madrid remizoval v prvom semifinálovom dueli s Chelsea 1:1

Futbalisti Real Madrid remizovali v prvom semifinálovom zápase Ligy majstrov 2020/2021 s Chelsea Londýn 1:1. V utorkovom dueli na Štadióne Alfreda Di Stefana poslal hostí v 14. minúte do vedenia po individuálnej akcii Christian Pulišič, o štvrťhodinu neskôr vyrovnal Karim Benzema. Odveta na Stamford Bridge je na programe 5. mája. V stredu sa hrá druhý semifinálový súboj medzi Parížom St. Germain a Manchestrom City.





Prvý zápas semifinále Ligy majstrov 2020/2021:

Chelsea dokázala v úvode otupiť ofenzívu súpera a sama v útoku nebezpečne hrozila. V 10. minúte sa individuálne presadil Mount, po jeho centri na zadnú žrď a hlavičkovom priťuknutí Pulišiča spálil obrovskú šancu Werner, ktorý zblízka trafil iba nohy brankára Courtoisa. V 14. minúte to už hosťom vyšlo. Rüdiger poslal oblúčik za obranu na Pulišiča, ktorý sa nikým nenapádaný pohral s Courtoisom a zakončil do odkrytej brány. Úradujúci španielsky majster, ktorý nastúpil už aj s uzdraveným Tonim Kroosom, sa dlho nevedel presadiť cez dobre organizovaný stred "modrých". Jeho ofenzívu naštartoval až v 23. minúte Benzema, ktorý to skúsil sám spoza šestnástky a jeho technická strela sa obtrela o ľavú tyč. Francúzsky kanonier sa dočkal o šesť minút neskôr, keď si po centri Marcela a hlavičkách Casemira a Militaa chrbtom k bráne spracoval loptu a z päťky ju nekompromisne napálil do siete - 1:1. Na dažďom zmáčanom teréne sa však v prvom polčase lepšie pohybovali Londýnčania, smerom dopredu vedeli rýchlo zakombinovať a riadne "podkurovali" dezorientovanej obrane Realu, v ktorej citeľne chýbal zranený dirigent Sergio Ramos.V druhom dejstve sa tempo hry spomalilo. Rekordný 13-násobný európsky šampión si už dával väčší pozor na rýchle kontry hostí a snažil sa postupným útokom hľadať medzery v obrannom rozostavení súpera. V 66. min poslal domáci tréner Zinedine Zidane na ihrisko Edena Hazarda, ktorý tak nastúpil proti svojmu bývalému klubu. Belgický reprezentant sa snažil byť aktívny, striedania však v súhrne lepšie vyšli koučovi Chelsea Thomasovi Tuchelovi. Najmä Ziyech oživil hru hostí. V 71. minúte si naviedol loptu na ľavej strane šestnástky okolo Militaa a Havertzovi chýbalo len pár krokov na to, aby ju v šestnástke Realu zasiahol. V 79. min Ziyech z priameho kopu zakrútil loptu ponad múr k bližšej žrdi, ale Courtois bol pripravený. V závere stretnutia zaujali ešte tečovaná strela Kroosa a hlavička Varanea, skóre sa však už nezmenilo. "The Blues" tak ani v šiestom vystúpení v tejto sezóne LM na ihrisku súpera neprehrali a utvorili si sľubnú pozíciu pred odvetou, kde im bude stačiť k postupu aj bezgólová remíza. Real natiahol sériu bez prehry vo všetkých súťažiach na 18 zápasov.





Real Madrid - Chelsea Londýn 1:1 (1:1)



Góly: 29. Benzema - 14. Pulišič. Rozhodoval: Makkelie (Hol.), ŽK: Vinicius Junior, Kroos, Marcelo, Varane, Odriozola - Pulišič, bez divákov.



Real Madrid: Courtois - Militao, Varane, Nacho - Carvajal (77. Odriozola), Modrič, Casemiro, Kroos, Marcelo (77. Marco Asensio) - Benzema (90.+2 Rodrygo), Vinicius Junior (66. Hazard)

Chelsea: Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta (66. James), Kante, Jorginho, Chilwell - Pulišič (66. Ziyech), Werner (66. Havertz), Mount