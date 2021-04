Černák strelil tretí gól v sezóne, k víťazstvu Tampy nad Panthers to však nestačilo (video)

Na strelu mal dosť miesta aj času

18.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský obranca Erik Černák si v sobotňajšom dueli zámorskej hokejovej NHL s Floridou Panthers pripísal tretí presný zásah v aktuálnom ročníku 2020/2021.Dvadsaťtriročný Košičan v závere druhej tretiny duelu znížil na priebežných 2:4, jeho zamestnávateľ Tampa Bay Lightning napokon prehral na domácom ľade 3:5.Černák v 40. min vyťažil zo spolupráce Blakea Colemana Victorom Hedmanom, keď strelou zápästím z ľavého kruhu prekonal gólmana hostí Sergeja Bobrovského. "Mal som dostatok času i miesta, aby som si pripravil strelu," okomentoval pre nhl.com zásah, ktorý pre Tampu vykresal nádej do tretej tretiny."Blesky" však nenadviazali na duel spred dvoch dní, keď "panterov" doma prekonali 3:2 po predĺžení."Hrali sme lepšie ako v poslednom dueli s Floridou, akurát výsledok bol iný. Hostia od začiatku hrali dobre, no dostali sme nešťastný prvý gól," pripomenul Černák moment z 9. min, na ktorom mal podiel viny. "Odrazilo sa to do bránky od mojej ruky," priznal slovenský bek.Tampe patrí v tabuľke Centrálnej divízie postupová 3. priečka. Florida sa víťazstvom posunula v rámci tej istej divízie na 2. miesto o bod pred Tampu.Černák si napriek prehre myslí, že Tampa by nemala poľaviť v nastúpenom trende a naďalej hrať to, na čo je zvyknutá."Myslím si, že nemôžeme meniť štýl našej hry a všetko, čo na ľade robíme. V obrannom pásme sme si počínali dobre a musíme v tom pokračovať," zakončil Černák.