Spartak triumfoval na Tehelnom poli, podľa trénera Gašparíka je Trnava lepšia ako Slovan (video)

18.4.2021 (Webnoviny.sk) - Prvýkrát od majstrovskej sezóny 2017/2018 triumfovali futbalisti Spartaka Trnava v najvyššej slovenskej súťaži Fortuna lige nad bratislavským Slovanom V sobotňajšom dueli 5. kola nadstavbovej časti o titul "andeli" vyhrali na Tehelnom poli 2:1.Trnava proti Slovanu preťala 9-zápasovú šnúru bez víťazstva. Proti "belasým" ostatný raz zabodovala naplno ešte 7. apríla 2018. Na lavičke Spartaka vtedy sedel Nestor El Maestro a Trnava víťazstvom 1:0 urobila dôležitý krok k premiérovému slovenskému titulu.V sobotu sa hostia ujali vedenia v 12. min po vlastenci Bulhara Vasila Božikova . Po zmene strán pridal druhý gól Grék Kyriakos Savvidis. Čestný úspech Slovana dosiahol až v 84. min z pokutového kopu Brazílčan Rafael Ratao "Mali sme aktívny vstup do zápasu a odmenou bol prvý gól. To bol zlomový moment a tým, že sme išli do vedenia, stúplo sebavedomie a chlapci kontrolovali zápas. Do druhého polčasu sme opäť chceli vstúpiť aktívne, aby sme neboli pod tlakom. Nebyť penalty, tak Slovan si nevedel dať rady s našou blokovou obranou," povedal podľa klubového webu tréner Spartaka Michal Gašparík ml. Tridsaťdeväťročný kouč hostí po stretnutí priznal, že Slovan má lepšie individuality. Trnava má však podľa neho lepší tím."Záver bol hektický, ale myslím si, že víťazstvo je zaslúžené. Venujeme ho fanúšikom, ktorí nás nakopli tým, čo nám urobili. Klubizmus, v takej podobe, aký je v Trnave, nie je nikde inde na Slovensku," dodal Gašparík a pripomenul sympatické gesto priaznivcov Trnavy, ktorí prišli odprevadiť mužstvo pred odchodom do Bratislavy.Mimochodom, Gašparík z hráčskych čias vie, ako chutí triumf na Tehelnom poli. Pred 9 rokmi, v novembri 2012, rozhodol o triumfe hostí 1:0.Slovan mohol v sobotu teoreticky spečatiť majstrovský titul. Potreboval však vyhrať a súčasne aj zakopnutie druhej Dunajskej Stredy proti Trenčínu. Ani jedna podmienka sa však nenaplnila, keďže DAC doma zdolal súpera spod Čákovho hradu 2:0.Podľa kormidelníka Slovana Darka Milaniča domáci v rozhodujúcich okamihoch nepremenili gólové príležitosti. Ako dodal, Bratislavčania nemali v zápase čas na získanie sebadôvery s loptou a všetko bolo len o súbojoch, fauloch či prerušeniach."Chýbalo mi viacero vecí, nie jedna konkrétna. Keď ste pod tlakom súpera, musíte hrať rýchlejšie a hľadať tie správne riešenia. My sme namiesto toho príliš čakali, namiesto krídelnej hry sme sa snažili o nejaké krátke prihrávky, čo súper dokázal eliminovať," skonštatoval podľa webu Slovana 53-ročný Slovinec.