Černák súčasťou najlepšej obrany NHL. Za Tampou Bay je druhý Chárov Boston a Dallas až na ôsmom mieste

Obranu závidí Tampe celá NHL

Pochvalu dostal aj veterán Chára

Sekerov Dallas skončil na ôsmom mieste

11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Erik Černák z tímu Tampa Bay Lightning je súčasťou najlepšej obrany v NHL . A Zdeno Chára má zasa podiel na druhej najlepšej ako kapitán Bostonu Tretia priečka z pohľadu pevnosti defenzívy patrí Caroline a štvrtá lanskému šampiónovi Stanley Cupu St. Louis. Poradie zostavil Matthew Zator zo špecializovaného zámorského webu The Hockey Writers a upozornil na to portál slovaknhl.sk.Tampa Bay vedie nad NY Islanders 2:0 vo finálovej sérii Východnej konferencie a zo štyroch tímov, ktoré zostali v hre o Stanleyho pohár, je zrejme najväčší favorit na zisk trofeje."Obranné jadro Tampe Bay závidí celá NHL. Hedman je každoročným kandidátom na Norrisovu trofej, Sergačov sa každou sezónou zlepšuje, McDonagh by bol prvým obrancom vo väčšine tímov a Černák poskytuje ohromnú dvojsmernú hru na pozícii číslo štyri. Sú tam aj Coburn, Bogosian a Shattenkirk v boji o tretí pár. Hovoríme o hĺbke a zručnostiach vo všetkých oblastiach, takže nie je žiadne prekvapenie, že sú teraz vo finále konferencie,“ rekapituloval Zator.Čo sa týka Bostonu, zámorský odborník rovnako chváli aj veterána Cháru. Spolu s oveľa mladším spoluhráčom Charliem McAvoyom dlhodobo tvoria prvý obranný pár Bruins, hoci 43-ročný Chára už je bez zmluvy a čakajú ho rokovania o jej predĺžení."Bruins získali Prezidentovu trofej a dostali sa do druhého kola play-off aj pre silu svojej obrany. Top štvorka Chára, McAvoy, Krug a Carlo patrí medzi najlepšie v lige. A aj napriek tomu, že Chára má už 43 rokov, stále hráva v priemere viac ako 20 minút na zápas. McAvoy a Carlo sú zasa výkvet medzi mladými obrancami v NHL a Cliffton sa ukázal ako ofenzívna hrozba. Nemyslím si, že obrana bude tak skoro problém pre Boston,“ skonštatoval Zator.Súčasný finalista Západnej konferencie Dallas v kádri s Andrejom Sekerom skončil v rebríčku na ôsmom mieste. Washington so zatiaľ málo využívaným talentovaným mladíkom Martinom Fehérvárym je jedenásty a Toronto so sporadicky nastupujúcim Martinom Marinčinom je šestnáste. Na predposlednom 30. mieste skončila Ottawa, v ktorej drese občas hrá aj Christián Jaroš.