Serena si vo finále US Open nezahrá, o titul sa pobijú Osaková a Azarenková (video)

11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Japonská mladícka dravosť verzus bieloruská skúsenosť. Alebo Amerika sa svojej finalistky nedočkala. Vo finále dvojhry žien na US Open v New Yorku sa stretnú 22-ročná Japonka Naomi Osaková a 31-ročná Bieloruska Viktoria Azarenková . Obe potrebovali v semifinále trojsetové víťazstvá nad americkými súperkami.Osaková zdolala Jennifer Bradyovú 7:6 (1), 3:6, 6:3 a bude môcť nadviazať na rok 2018, keď práve vo Flushing Medows získala prvý grandslamový titul v kariére. V druhom semifinálovom súboji dvoch skúsených tridsiatničiek a zároveň tenisových mamičiek sa trochu nečakane presadila Azarenková, ktorá si poradila so Serenou Williamsovou 1:6, 6:3, 6:3.Čoskoro 39-ročná Američanka opäť neuspela s útokom na historický rekord v počte grandslamových trofejí. Líderkou histórie zostala sama Austrálčanka Margaret Courtová, pri mene S. Williamsovej stále svieti 23 triumfov z veľkej štvorky.Osaková mala v tesnom súboji s Bradyovou pevnejšie nervy v koncovke tretieho setu. Súperke po jedinom svojom brejku v zápase ušla z 1:1 na 4:1 a náskok dotiahla až do víťazného konca 6:3.Na víťazné údery to bolo vyrovnané 35:35, na body celkovo bola o čosi lepšia Japonka 99:88. "Nemala som na výber, musela som zo seba vydať všetko. Súperka mi toho veľa nedovolila. Chvíľami som sa až zabávala na tom, ako dobre hrala," uviedla Osaková na tlačovej konferencii, cituje ju oficiálny portál US Open.Japonka má už istý posun z deviateho na štvrté miesto svetového rebríčka. Ak uspeje aj vo svojom treťom grandslamovom finále, bude z nej svetová trojka. Aktuálne natiahla sériu víťazstiev na desať, keďže na prípravnom turnaji v New Yorku postúpila do finále. Tam však pre drobné svalové zranenie napokon proti Azarenkovej nenastúpila.Na druhý pokus by im to už malo vyjsť. "Som v inej pozícii a nastavení ako v minulosti. Cítim sa fyzicky aj mentálne silnejšia. Bude zaujímavé sledovať, čo prinesie finále," dodala Osaková na webe Ženskej tenisovej asociácie WTA.Jej súperka Azarenková v zápase dvoch bývalých svetových jednotiek najprv dosť zaostávala za S. Williamsovou. Po debakli 1:6 v prvom sete však zdvihla hlavu a najmä zlepšeným servisom a pridanou agresivitou spojenou s presnosťou úderov v zostatku zápasu prevýšila slávnejšiu Američanku.Tridsaťjedenročná Azarenková má dva tituly z Australian Open (2012, 2013), ale vo finále grandslamového turnaja si zahrá prvýkrát od US Open 2013. Bilanciu proti šesťnásobnej šampiónke z New Yorku si o čosi vylepšila na 5-18, ale na grandslamovom turnaji ju zdolala vôbec po prvý raz."Som vďačná za to, že som si mohla v semifinále zahrať proti veľkej šampiónke Serene. Ak chcete postúpiť do finále, musíte zdolať aj tie najťažšie súperky. Dnešok bol toho dôkazom," skonštatovala Azarenková, ktorá ťahá sériu 11 víťazstiev.Za stavu 1:6, 6:3 a 5:3 si spomenula, ako viedla nad Serenou vo finále US Open 2012 rovnako 5:3 v treťom sete. Napokon jej vtedy podľahla 5:7 a poplakala si. Tentoraz nezaspala na vavrínoch a zápas pred prázdnymi tribúnami najväčšieho tenisového stánku na svete - Štadióna Arthura Ashea - dotiahla do víťazného konca. "Vtedy som bola mladá a moje ego bolo neúmerne vysoké. Teraz je menšie a výsledok je iný. Veľmi sa teším z tohto úspechu," zamyslela sa Azarenková.Sobotňajšie finále Azarenková - Osaková sa začne krátko po 22.00 h SELČ. Vo vzájomnej bilancii vedie Osaková 2:1.