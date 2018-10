Černák zanechal v kempe Tampy Bay skvelý dojem, no sezónu začne v AHL

Vľavo Erik Černák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tampa 1. októbra (TASR) - Vedenie klubu NHL Tampa Bay Lightning poslalo slovenského obrancu Erika Černáka na farmu do Syracuse. Dvadsaťjedenročný hokejista tak začne sezónu v nižšej zámorskej súťaži AHL.Černák odohral v príprave za Tampu päť zápasov, v ktorých nebodoval, ale zanechal skvelý dojem. "Blesky" podľa zámorských médií dokonca uvažovali, že si ho ponechajú v prvom tíme, nedokázali však pre neho nájsť miesto. Bez umiestnenia na waiver listinu by totiž mohol putovať na farmu z obrancov iba mladý Rus Michail Sergačov, ktorého si však tím chcel udržať. Napriek tomu by v určitej fáze sezóny mohol Černák dostať šancu v NHL. Podľa The Athletic dokonca vedenie Lightning uvažuje o výmene Braydona Coburna alebo Slatera Koekkoeka. Ak by sa jedného z nich podarilo vytrejdovať, mohla by Tampa Černáka povolať do prvého tímu.Košického odchovanca draftovali v roku 2015 LA Kings v 2. kole z celkového 43. miesta, do organizácie Tampy prišiel vo februári 2017 spolu s krajanom Petrom Budajom v rámci výmeny za Bena Bishopa. Na svoju premiéru v profilige stále čaká, minulú sezónu odohral za Syracuse Crunch 71 zápasov v AHL, v ktorých strelil päť gólov a pridal 13 asistencií.