NHL: Jaroš sa udržal v prvom tíme Ottawy, Marinčin zostáva v Toronte

Na archívnej snímke slovenský obranca Christián Jaroš. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ottawa 1. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš sa udržal v prvom tíme Ottawy Senators a nový súťažný ročník odštartuje v NHL. Miestenku v kádri "senátorov" si vyslúžili dobrými výkonmi počas prípravného obdobia.Vedenie Ottawy pôvodne zvažovalo, koho z dvojice Jaroš - Maxim Lajoie pošle na farmu, prípadne či presunie do AHL cez waiver listinu Bena Harpura. Napokon sa rozhodlo, že sezónu začne s 13 útočníkmi a až ôsmimi obrancami, takže už v defenzíve neškrtalo žiadne meno. Jaroš tak rozšíri zbierku svojich profiligových štartov, premiéru v NHL absolvoval už v minulej sezóne, keď odohral za Senators dva zápasy. Kanadský klub začne sezónu bez slovenského útočníka Mariána Gáboríka, ktorý sa stále zotavuje po operácii posunutej medzistavcovej platničky.Masívne škrty v Toronte prežil aj Martin Marinčin. Maple Leafs zúžili káder na 26 mien a stále v ňom zostáva aj slovenský zadák. Na farmu do Toronta Marlies putovali z bekov Calle Rosen, Andreas Borgman aj Timothy Liljegren, kým v prvom tíme zostalo ešte deväť obrancov. Maple Leafs zrejme začnú ročník so siedmimi, možno ôsmimi zadákmi. Podľa zámorských médií by mal mať pozíciu istú Igor Ožiganov, o mene siedmeho obrancu sa rozhodne medzi Marinčinom, Connorom Carrickom a Justinom Hollom.