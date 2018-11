Černáka po debute v NHL pochválil tréner Cooper: Bol skvelý

Hokejista Tampy Bay Lightning Erik Černák (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. novembra (TASR) - Erik Černák v noci na stredu rozšíril zoznam slovenských legionárov v zámorskej NHL v prebiehajúcej sezóne na deväť. Dvadsaťjedenročný obranca absolvoval premiéru v najlepšej lige sveta v drese Tampy Bay Lightning a za svoj výkon si vyslúžil pochvalu od trénera Jona Coopera.Bronzový medailista z MS do 20 rokov strávil pri prehre na štadióne Buffala Sabres 1:2 na ľade 17:06 minút. Počas nich zaznamenal jednu "plusku", dve strely na bránku, dve trestné minúty a päť hitov.povedal Černák pre oficiálnu stránku Tampy Bay Lightning.Mladý slovenský obranca si získal dôveru trénera Coopera, ktorý ho dokonca poslal na ľad pri záverečnej hre bez brankára, keď sa "blesky" snažili o vyrovnanie.pochválil ho tréner Cooper.Černáka do NHL draftovalo Los Angeles Kings v roku 2015 v 2. kole zo 43. miesta, no po dvoch sezónach v tíme Erie Otters v juniorskej Ontario Hockey League (OHL) ho vedenie "kráľov" vymenilo do Tampy. V uplynulej sezóne odohral na farme Syracuse Crunch 78 duelov v AHL a pripísal si 20 bodov (6+14). V prebiehajúcom ročníku nastúpil na deväť zápasov a získal sedem bodov (2+5).Okrem bronzu z juniorských MS vyhral dvakrát s HC Košice majstrovský titul v najvyššej slovenskej súťaži a s Erie Otters sa stal šampiónom OHL.