Obyvatelia Calgary sú proti organizácii ZOH 2026

Calgary 14. novembra (TASR) - Obyvatelia Calgary hlasovali proti možnosti usporiadať zimné olympijské hry 2026 vo svojom meste. Výsledok by mohol ovplyvniť rozhodnutie mestskej rady, ktorá má konečné slovo v súvislosti s kandidatúrou na organizáciu najväčšej športovej udalosti.Predstavitelia Kanadského olympijského výboru (COC) sú z výsledku hlasovania sklamaní. "citovala stanovisko COC agentúra AP.uviedla šéfka exekutívy Calgary 2026 Mary Moranová.V prípade odstúpenia kanadského mesta by zostali v hre o ZOH 2026 len Štokholm a spoločná kandidatúra talianskych miest Miláno a Cortina d'Ampezzo. Švédskemu hlavnému mestu však hrozí v boji olympiádu predčasný koniec. V tamojšej mestskej rade dospeli k dohode, že na usporiadanie podujatia nesmú byť použité financie získané z daní. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vyberie hostiteľa OH 2026 na zasadnutí vo švajčiarskom Lausanne 24. júla budúceho roka.