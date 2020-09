Černákova asistencia Tampe Bay nestačila, „ostrovania“ znížili stav série (video)

Ostrovania prišli o dvojgólové vedenie

Súboj ruských brankárov pre Varlamova





12.9.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejistom New Yorku Islanders sa až na tretí pokus podarilo zdolať hráčov Tampy Bay Lightning vo finále Východnej konferencie v play-off zámorskej NHL. "Ostrovania" v piatkovom súboji zdolali "blesky" 5:3 a stav série hranej na štyri víťazstvá znížili na 1:2.Tampe Bay v piatok nestačila ani asistencia slovenského obrancu Erika Černáka , ktorý na ľade strávil 17:22 min a okrem gólovej prihrávky na presný zásah Tylera Johnsona na 3:3 si pripísal aj dve strely na bránku a jeden "hit".Islanders v zápase v kanadskom Edmontone prišli o vedenie 1:0 aj 3:1. V záverečnej päťminútovke tretej tretiny však pridali štvrtý a piaty gól mužstva Brock Nelson s Justinom Pageauom. A to rozhodlo. Osem piatkových gólov dosiahlo osem rôznych strelcov."Mnoho chalanov dnes previedlo kvalitné výkony v prospech tímu. Je super, že sme to dotiahli k víťazstvu," povedal Nelson podľa oficiálneho webu NHL.Morálnu silu svojich zverencov vyzdvihol tréner Barry Trotz . "Bojujeme v tejto sezóne už vo štvrtej sérii vyraďovacej časti a doteraz sme sa museli vyrovnávať aj s prehrami po viacnásobnom predĺžení či inými vecami. Stále sa dokážeme skoncentrovať na dôležité okamihy a nemyslieť na minulosť," poznamenal kouč.Súboj dvoch ruských brankárov dopadol v piatok lepšie pre Semiona Varlamova , ktorý predviedol 34 úspešných zákrokov a tiež bol dôležitou súčasťou triumfu NY Islanders. Jeho náprotivok v bránke súpera Andrej Vasilevskij zneškodnil 31 striel "ostrovanov". "Dnešná prehra je ťažká, rovnako ako všetky neúspechy. Dôležité bude, aby sme na ňu čím skôr zabudli, poučili sa z nej a kráčali vpred. Už nemôžeme zmeniť to, čo sa stalo," poznamenal obranca Tampy Bay Victor Hedman na NHL.com.V noci zo soboty na nedeľu je na programe štvrtý duel série medzi Dallasom Stars a tímom Vegas Golden Knights , "hviezdy" slovenského beka Andreja Sekeru vedú 2:1 na zápasy. Tampa Bay Lightning a New York Islanders si opäť zmerajú sily v nedeľu.