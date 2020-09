Veszelka na P-T-S v Šamoríne zdolal olympijského šampióna, Úradník bol rýchlejší ako Tóth

Cenný triumf Veszelku

12.9.2020 (Webnoviny.sk) - Dovedna až päť víťazstiev reprezentantov Slovenska priniesol hlavný program 55. ročníka atletického mítingu P-T-S v Šamoríne. Pôvodne sa malo podujatie konať už v júni, pandémia koronavírusu však spôsobila jeho odklad na septembrový termín a súčasné opatrenia povolili na tribúnach účasť iba 300 divákov.V chôdzi na 3000 m zvíťazili Mária Katerinka Czaková Miroslav Úradník , v ženskom kladive triumfovala Martina Hrašnová , na 800 m žien Gabriela Gajanová a v trojskoku Tomáš Veszelka . Až pätnásť Slovákov sa prebojovalo vo svojich disciplínach medzi najlepšiu trojku.Mimoriadne cenný triumf získal trojskokan Tomáš Veszelka, ktorý výkonom 16,69 m zdolal dvojnásobného olympijského šampióna a štvornásobného majstra sveta Američana Christiana Taylora (16,53 m) či niekdajšieho majstra Európy Nemca Maxa Hessa. "Plán bol absolvovať dva dobré pokusy, pretože mám narazenú pätu a len ten, kto niečo taká zažil, vie, že s tým sa skákať poriadne nedá. Veľmi sa však teším, že som dnes vyhral aj nad Taylorom," zhodnotil po pretekoch Veszelka podľa webu Slovenského atletického zväzu (SAZ).Miroslav Úradník v chôdzi už tretíkrát v sezóne zdolal Mateja Tótha , tentokrát o 15 sekúnd. Úradník medzi mužmi aj Mária Katerinka Czaková medzi ženami v piatok dosiahli svetové výkony roka v tejto disciplíne 11:07,21 min resp. 12:35,99 min. Súťaž kladivárok obvládla Martina Hrašnová výkonom 69,86 m, ktorej nevyšiel atak želanej 70-metrovej hranice.Kvalitný výkon na 800 m predviedla Gabriela Gajanová, ktorá sa do čela dostala približne 200 m pred cieľom a až do záveru už pred seba nepustila žiadnu súperku. "Som úplne v šoku z toho, ako som bežala. Bola to moja taktika, že na posledných 200 metrov pridám, a ukážem všetkým, že stará dobrá Gabika sa konečne vrátila,“ povedala po pretekoch podľa webu atletika.sk.Na štvorstovke mužov bol pri triumfe Holandďana Dobbera najlepší zo Slovákov iba 19-ročný Oliver Murcko, pre ktorého to bola len druhá súťažná štvorstovka v kariére a výkonom 46,29 s utvoril juniorský rekord SR a je siedmy v slovenských historických tabuľkách. "Nečakal som, že mi to takto pôjde, ale súperi ma potiahli k výbornému výkonu. Som prekvapený, že som sa až do konca udržal s najlepšími," povedal Murcko.Na stovke mužov finišoval Ján Volko na tretej priečke časom 10,38 s, zvíťazil Američan Michael Rodgers výkonom 10,15 s. "Dnes to bolo asi najťažšie vybojované umiestenie v prvej trojke na tomto mítingu. S umiestnením v mimoriadne vyrovnaných pretekoch som spokojný, hoci na mňa trochu už doľahla únava z cestovania," poznamenal Volko.Smolu mala mladá Emma Zapletalová , ktorá na 400 m prekážok viedla na začiatku cieľovej roviny, ale na predposlednej prekážke zakopla a preteky nedokončila. Náplasťou na toto vypadnutie pre ňu môže byť skutočnosť, že vo štvrtok 17. septembra ju čaká premiéra na mítingu Diamantovej ligy v talianskom Ríme. "Verím, že v Ríme sa s touto krásnou sezónou rozlúčime ešte nejakým pekným časom,“ povedal Zapletalovej tréner Peter Žňava pre oficiálny web SAZ.