Černákova Tampa ovládla prvý domáci duel finále Stanleyho pohára, Perry po prvýkrát skóroval v drese štyroch rôznych klubov (video)

21.6.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Tampy Bay Lightning so slovenským obrancom Erikom Černákom v zostave triumfovali v pondekovom treťom dueli tohtoročného finále Stanleyho pohára v zámorskej NHL 6:2 nad hráčmi Colorada Avalanche a znížili stav série hranej na štyri víťazstvá na 1:2 na zápasy.Černák odohral v úvodnom domácom stretnutí 19 a štvrť minúty, počas ktorých zaznamenal strelu na bránku, dva plusové body, dva bodyčeky a tri zblokované pokusy súperov. Štvrtý súboj je na programe v stredu opäť v Tampe."Vedeli sme, že v tomto zápase musíme zvíťaziť a podľa toho sme aj hrali. Oveľa viac sme sa sústredili na detaily a dodržali sme náš herný plán, ktorý sa oproti ostatným duelom veľmi nemenil. Dnes (21. júna pozn. redakcie) sme podali omnoho lepší tímový výkon," zhodnotil triumf kapitán Tampy Steven Stamkos, citoval ho oficiálny web profiligy.Tampa je druhým tímom histórie po Montreale Canadiens z roku 1919, ktorý zareagoval na prehru 0:7 vo finále Stanleyho pohára triumfom v nasledujúcom dueli. Ako 25. mužstvo v histórii zvíťazilo v treťom finálovom stretnutí po tom, ako prehralo prvé dva.Brankár Andrej Vasilevskij predviedol 37 zákrokov a stal sa siedmym gólmanom od sezóny 1967/1968 s 10 víťazstvami vo finále play-off. Corey Perry je prvým hráčom v histórii NHL, ktorý skóroval vo finále Stanleyho pohára v drese štyroch rôznych klubov.Podarilo sa mu to aj ako hráčovi Anaheimu Ducks , Montrealu Canadiens a Dallasu Stars . Po Mariánovi Hossovi je len druhým hráčom, ktorí sa dostal do finále v troch sezónach po sebe a zakaždým s iným tímom. Hossa najskôr neuspel s Pittsburghom Penguins Detroitom Red Wings predtým, ako v roku 2010 získal pohár s Chicagom Blackhawks "Niektoré veci sa mi na našich hráčoch páčili, ale nehrali sme dobre počas celého zápasu. Nevyužívali sme ich straty pukov a naopak, dovolili sme im skórovať z podobných situácií. Rýchlo potrestali naše chyby," skonštatoval tréner Colorada Jared Bednar Jeho zverenci Cale Makar Mikko Rantanen majú na konte už po 19 asistencií v tomto play-off, čím vyrovnali klubový rekord Petra Šťastného z roku 1985. "Lavína" sa v ďalšom dueli pokúsi vybojovať majstrovský mečbal. Víťaz prvých dvoch zápasov finále Stanleyho pohára doposiaľ v histórii v 90 percentách prípadov získal titul (47 z 52).