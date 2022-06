Medzinárodná plavecká federácia zakázala súťažiť na ženských pretekoch transrodovým plavkyniam

Znížili minimálny odporúčaný vek

Diskriminačná a nevedecká politika

20.6.2022 (Webnoviny.sk) - Riadiaci orgán svetového plávania s účinnosťou od pondelka zakázal transrodovým ženám súťažiť na ženských podujatiach. Predstavitelia Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA) na nedeľňajšom zasadnutí schválili novú „politiku začleňovania pohlaví“.Tá umožňuje súťažiť na ženských podujatiach iba plavkyniam, ktoré prešli zmenou pohlavia pred dosiahnutím veku 12 rokov.„To neznamená, aby teraz ľudia boli povzbudzovaní k zmene do veku 12 rokov. Vedci tvrdia, že ak podstúpite zmenu po začiatku puberty, máte výhodu, a to je nespravodlivé,“ vyhlásil James Pearce, hovorca prezidenta FINA Husaina Al-Musallama.Vraví, že v súčasnosti na elitných úrovniach plávania nesúťažia žiadne transrodové ženy.Svetová odborná asociácia pre zdravie transrodových osôb (WPATH) znížila odporúčaný minimálny vek na začatie hormonálnej liečby pre začatie zmeny pohlavia na 14 rokov a niektoré operácie na 15 alebo 17 rokov.Nová politika FINA tiež navrhuje novú kategóriu tzv. otvorenej súťaže. Organizácia uviedla, že zriaďuje „novú pracovnú skupinu, ktorá bude najbližších šesť mesiacov skúmať najefektívnejšie spôsoby, ako vytvoriť túto novú kategóriu“.Pearce pre agentúru AP povedal, že otvorená súťaž by s najväčšou pravdepodobnosťou znamenala viac podujatí, no tieto detaily je ešte potrebné doladiť.Anne Liebermanová z Athlete Ally, neziskovej organizácie, ktorá obhajuje LGBTQ športovcov, vníma novú politiku FINA ako „hlboko diskriminačnú, škodlivú a nevedeckú“.Podľa nej nie je v súlade s rámcom Medzinárodného olympijského výboru o spravodlivosti, inklúzii a nediskriminácii na základe rodovej identity a pohlavných variácií.