Černákova Tampa postúpila opäť do finále NHL, Stanleyho pohár určite získa Slovák (video)

26.6.2021 (Webnoviny.sk) - V sezóne 2020/2021 v zámorskej hokejovej NHL s istotou získa Stanleyho pohára slovenský hokejista. Do finále play-off sa totiž po kanadskom Montreale Canadiens útočníka Tomaša Tatara dostal aj obhajca trofeje Tampa Bay Lightning s obrancom Erikom Černákom "Blesky" zvládli rozhodujúci siedmy duel semifinálovej série pred vlastnými fanúšikmi, keď nad New Yorkom Islanders zvíťazili 1:0 gólom Yanniho Gourdeho v oslabení a sériu ovládli 4:3 na zápasy. Okrem Gourdeho bol hrdinom stretnutia aj brankár Andrej Vasilevskij , ktorý za svoj chrbát nepustil ani jeden z osemnástich streleckých pokusov súpera.Na ľade bol už aj bek Černák, ktorý predchádzajúce dve stretnutia vynechal pre zranenie v hornej časti tela. V piatok Slovák odohral 19:50 min, mal tri strely na bránku a dva pokusy hostí zblokoval. Bez gólu tentokrát obišiel útočník Brayden Point, nevyrovnal tak rekord súťaže Reggieho Leacha z Philadelphie z roku 1976, ktorý v play-off skóroval v desiatich zápasoch bez prerušenia.Šnúra hráča Lightning sa zastavila na deviatich dueloch s gólom. Hráči Tampy nemajú veľa času na oddych, prvé finále proti Montrealu totiž odohrajú už v pondelok na vlastnom štadióne. K priamej konfrontácii Slovákov na ľade však pravdepodobne nepríde, Tatar totiž už mesiac sleduje výkony svojich spoluhráčov len z tribúny."Máme za sebou už nesmierne dlhú cestu. Som s touto skupinou hráčov už nejaký čas a aj keď je nesmierne náročnú ligu vyhrať, my sme to vlani dokázali. Dôležitá je veľká mentálna sila kabíny, ktorá rozhodla aj o našom postupe cez Islanders do tohtosezónneho finále. Po prehre v šiestom zápase sme súpera nemohli podceniť," poznamenal kouč víťazov Jon Cooper na oficiálnom webe NHL.V šiestom zápase semifinálovej série sa síce Tampe zranil najproduktívnejší hráč celej vyraďovacej časti Nikita Kučerov , v piatok však nechýbal na ľade a absolvoval 16:29 min s dvoma strelami na bránku. "Ani na okamih som nerozmýšľal nad tým, že nebudem hrať. Cítil som sa dobre a šlo o siedmy zápas série. V takých prípadoch je nutné sa obetovať," poznamenal ruský hokejista.Lightning v piatok zblokovali až 21 striel hostí. "V tomto smere predviedli naozaj dobrú prácu. Mali sme takmer 50 striel, ale 21 z nich súper zblokoval. Lightning hrajú v defenzíve veľmi dobre," poznamenal kouč zdolaného tímu Barry Trotz.