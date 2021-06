Saganov súper Ewan sa pokúsi na Tour de France vyhrať bodovaciu súťaž, sústrediť sa chce hlavne na víťazné etapy

Belgium Tour mu dodalo sebavedomie

Kvalitní šprintéri

26.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ak chcem vyhrávať etapy na Tour de France , nestačia mi rýchle nohy a silný podporný tím. Musím urobiť v daný okamih všetko správne. Tieto slová patria austrálskemu cyklistovi Calebovi Ewanovi , na papieri najrýchlejšiemu šprintérovi nadchádzajúceho 108. ročníka Tour de France.Dvadsaťšesťročný rodák zo Sydney v ostatných dvoch rokoch ovládol päť etáp na "Starej dáme" a všetko nasvedčuje tomu, že čoskoro pridá ďalšie víťazstvá."Ewan je jasný líder tímu Lotto-Soudal, ktorý prišiel na Tour s hlavným cieľom - naháňať víťazstvá v šprintérskych etapách. Na to by mu mala slúžiť podpora až od štyroch kolegov - Roger Kluge, Jasper De Buyst, Tosh Van der Sande a Harry Sweeny, ktorí mu budú rozbiehať šprinty a starať sa o jeho komfort v etapách," uviedol web cyclingnews.com.Výbušný Austrálčan vyhral tento rok dve etapy na Giro d'Italia . Neskôr po 8. etape odstúpil pre zranenie kolena, ale nedávno na pretekoch Okolo Belgicka rovnako triumfoval vo dvoch etapách. A na Tour de France chce pokračovať v naplnení svojho odvážneho cieľa pre sezónu 2021 - vyhrať aspoň jednu etapu na každom z troch podujatí prestížnej Grand Tour (Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta)."Cítim sa dobre a preteky Belgium Tour mi dodali viac sebavedomia. Jasné, že na Tour de France túžim po etapových víťazstvách, ale ich presný počet vám nepoviem. Závisí to od mnohých faktorov. Každopádne mám silnú podporu celého tímu a cítim sa silnejší ako kedykoľvek predtým. S Toshom van der Sandem a Harrym Sweenym je náš šprintérsky tím ešte silnejší ako predtým. Myslím si, že momentálne je najlepší spomedzi všetkých družstiev. Solídne šprintérsky vlaky však majú aj Groupama-FDJ a Deceuninck-QuickStep. Silní budú aj Tim Merlier a Jasper Philipsen z tímu Alpecin-Fenix," uviedol Caleb Ewan.Podľa ambiciózneho Austrálčana je dobré, že tento rok bude na Tour de France veľa kvalitných šprintérov. "Mnoho tímov bude kontrolovať preteky a potom by to malo byť ľahšie v šprintérskej koncovke. Už v prvých šiestich dňoch budú tri etapy pre čistých šprintérov. Na úvodný víkend vo zvlnenom teréne sa príliš necítim. Som čistokrvný šprintér, môj hlavný cieľ je víťaziť v rýchlych koncovkách na rovine. Dokopy bude v hre počas celých pretekov sedem či osem šprintérskych príležitostí vyhrať etapu a to je viac ako vlani," skonštatoval Ewan.Na otázku, ako sa pozerá na prípadný útok na zelený dres, druhý najlepší pretekár bodovacej súťaže z roku 2019 za Petrom Saganom odpovedal: "V prvom rade sa sústredíme na víťazné etapy. Ak vezmem do úvahy, že v prvý víkend vôbec nebudem bodovať, na konci prvého týždňa si zhodnotím svoju situáciu v súťaži o zelený dres. Bolo by fajn, keby som mal ešte otvorené možnosti. Ak sa budem dobre cítiť, samozrejme, že sa pokúsim vyhrať bodovaciu súťaž."