Černákova Tampa prehrala s najslabším tímom, pacifická divízia má nového lídra (video)

9.3.2020 (Webnoviny.sk) - V nedeľu sa v NHL predstavil zo slovenských hokejistov iba Erik Černák, ale víťazstva sa nedočkal. Po Stanley Cupe poškuľujúca Tampa Bay prehrala na ľade výkonnostne najslabšieho tímu NHL Detroitu 4:5 po samostatných nájazdoch. Red Wings prelomili čiernu sériu šestnástich prehier proti Lightning trvajúcu od 3. novembra 2015. Hráčom Tampy Bay stále patrí druhé miesto v Atlantickej divízii aj celej Východnej konferencii o 6 bodov za súpermi z Bostonu. Černák odohral 21:21 min s bilanciou 3 strely na bránku, 1 "hit", 2 zablokované strelyHrdinom domácich sa stal Robby Fabbri, ktorý najprv otvoril skóre zápasu a napokon ho aj uzavrel premeneným nájazdom v rozstrele. V tejto činnosti uspel z ôsmich pokusov v kariére vôbec po prvý raz.Anthony Mantha a Tyler Bertuzzi dosiahli v tomto zápase po 4 body (1+3), čo sa hráčovi Detroitu nestalo od 7. marca 2014. Vtedy sa takto prezentovali dvaja švédski útočníci Red Wings Johan Franzén a Gustav Nyquist pri víťazstve nad New Jersey (7:4)."V nájazdoch zvyčajne pracujete s malou vzorkou hráčov, ktorí by mohli byť úspešní. Fabbri ich často premieňa v tréningu, preto dostal šancu," vysvetlil tréner Detroitu Jeff Blashill. "V predĺžení sme mali niekoľko šancí, asi najväčšiu pri nájazde troch proti jednému. Všetky zostali nevyužité," posťažoval sa tréner Tampy Bay Jon Cooper.Podobným výsledkom 5:4 po predĺžení, ale v prospech hostí, sa skončil zápas Anaheim Minnesota . Dva góly Wild strelil švajčiarsky útočník hostí Kevin Fiala a ten druhý znamenal, že sa "divosi" posunuli na prvú priečku s voľnou kartou do play-off v Západnej konferencii o jeden bod pred trojicu Vancouver, Nashville, Winnipeg.Ešte lepšie sú na tom hráči Vegas, ktorí sa po triumfe 5:3 v Calgary dostali na čelo Pacifickej divízie. Bolo to desiate víťazstvo z posledných dvanástich zápasov pre zverencov Petera DeBoera, ktorí pred play-off chytili skvelú fazónu.Na ľade Calgary viedli už 3:0, domáci vyrovnali na 3:3, ale v záverečných 70 sekundách tretej tretiny "zlatí rytieri" strelili dva rozdielové góly. "Ich brankár toho veľa pochytal, ale niektoré puky sa predsa len odrazili smerom k našim hráčom. Ak tvrdo pracujete, tieto odrazy puku si určite zaslúžite," skonštatoval útočník Vegas Max Pacioretty, autor jedného z gólov, na webe NHL.Erik Černák (Tampa Bay) odohral 21:21 min, 3 strely na bránku, 1 "hit", 2 zablokované strely