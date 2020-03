Derby medzi ManUtd a ManCity rozhodol McTominay, Liverpoolu chýbajú k titulu dve výhry

Využil nepresnú rozohrávku Edersona

Siedma prehra v ročníku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.3.2020 (Webnoviny.sk) - Už len dve víťazstvá chýbajú futbalistom FC Liverpool k zisku prvého titulu v anglickej najvyššej súťaži od roku 1990. Nečakanej pomoci sa dočkali v nedeľu od tímu Manchester United , ktorý v ostro sledovanom derby súboji pred vlastnými fanúšikmi zdolal Manchester City 2:0 (1:0). Hráči ManUtd poskočili na piate miesto tabuľky, Citizens zaostávajú na druhej priečke za suverénnymi "The Reds" už o 25 bodov.Prvý gól strelil po polhodine hry krásnym volejom francúzsky útočník Anthony Martial po priamom kope Bruna Fernandesa za chrbát obrany hostí.Druhý gól domáci pridali v šiestej minúte nadstaveného času, keď Scott McTominay šikovne využil nepresnú rozohrávku brankára City Edersona a strelou bez prípravy z vyše 32 m pečatil na 2:0. Škótsky reprezentant McTominay v 78. min striedal práve strelca prvého gólu Martiala."Je to krásny pocit takto vyhrať a streliť gól pred našimi fanúšikmi. Nesmieme sa však zastaviť a naďalej sa pokúšať o Ligu majstrov. Musíme využiť sebavedomie, ktoré teraz máme," povedal Scott McTominay, cituje ho BBC Sport.Derby dvoch klubov z Manchestru sa v Premier League hralo po stoosemdesiaty druhý raz, United zaznamenali na Old Trafford 76. víťazstvo. United zdolali Citizens aj v prvom vzájomnom súboji v tejto sezóne, v decembri sa na Etihad Stadium zrodilo víťazstvo hostí 2:1.V oboch týchto zápasoch skóroval Martial, ktorý dal gól dokonca v troch po sebe idúcich derby zápasoch proti City. Francúzovi Ericovi Cantonovi sa to v rokoch 1993 - 1996 podarilo dokonca päťkrát po sebe.Zverenci Josepa Guardiolu utrpeli už siedmu prehru v tomto súťažnom ročníku, čo je pre tohto Španiela najviac v celej jeho kariére počas jedného ligového súťažného ročníka.