Černákova Tampa vyhrala aj druhé konferenčné finále, deväť sekúnd pred koncom skóroval Kučerov (video)

10.9.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Tampy Bay Lightning zvládli aj druhý duel finále Východnej konferencie v play-off zámorskej NHL , hráčov New Yorku Islanders zdolali v kanadskom Edmontone 2:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú už 2:0 na zápasy."Blesky" slovenského obrancu Erik Černáka sú tak už len dva kroky o postupu do záverečnej série celej sezóny.Černák vo štvrtok pri tesnom triumfe svojho tímu strávil na ľade 15:36 min a prezentoval sa jednou strelou na bránku, pridal aj 2 "hity" a zblokoval dve strely súperov.Stretnutie malo mimoriadne dramatický záver, keďže za nerozhodného stavu 1:1 sa schyľovalo k predĺženiu, no deväť sekúnd pred treťou sirénou o všetkom rozhodol gól Nikitu Kučerova . Hneď v úvode prvej tretiny poslal NY Islanders do najtesnejšieho vedenia Matt Martin, pred jej koncom vyrovnal obranca Victor Hedman . Tretie stretnutie je na programe v noci z piatka na sobotu.Rus Kučerov v závere druhého duelu rozhodol strelou "z prvej" z pravého kruhu po prihrávke od Ryana McDonagha. "S Ryanom nám stačil očný kontakt. Vedel som, čo sa chystá urobiť, on pravdepodobne vedel, čo chcem spraviť ja.Dal mi krásnu krížnu prihrávku a ja som už len musel poslať puk do odkrytej bránky," povedal po súboji Kučerov podľa oficiálneho webu súťaže.Veľký podiel na úspechu Lightning mal ruský brankár Andrej Vasilevskij, ktorý zneškodnil 27 z 28 striel súpera. Na svojom konte už má šesť víťazných duelov za sebou, naposledy totiž neuspel v bránke v prvom súboji série Tampy proti Bostonu.Víťazný gól Kučerova tesne pred koncom tretej tretiny výstižne pomenoval tréner "ostrovanov" Barry Trotz . "Ako keby sme dostali úder päsťou na mimoriadne citlivé miesto. V takých prípadoch je nutné sa pozbierať a bojovať ďalej. Na ľade musíme hrať energicky. Dnes sme boli Tampe minimálne vyrovnaným súperom, no nepodarilo sa nám to pretaviť do želaného výsledku. Páčila sa mi naša hra, teda okrem poslednej polminúty zápasu," poznamenal pre NHL.com.NY Islanders v stredu neuspeli aj preto, že v tretej tretine nevyužili 38-sekundovú presilovku o dvoch korčuliarov. "Keď hráte presilovku piatich proti trom, musíte dať gól. Mali sme na to 38 sekúnd, čo je veľmi veľa času. To bolo rozhodujúce," myslí si útočník zdolaného kolektívu Brock Nelson.Vo štvrtok je na programe tretí duel finále Západnej konferencie medzi Vegas Golden Knights Dallasom Stars iného slovenského beka Andreja Sekeru . Séria je aktuálne vyrovnaná, obaja súperi v nej dosiahli po jedno víťazstvo.