Olympijské hry v lete 2021 budú za každých okolností, zhodujú sa organizátori s MOV

10.9.2020 (Webnoviny.sk) - Organizátori OH v japonskom Tokiu v spolupráci s Medzinárodnýmvýborom sa snažia v súčasnej neľahkej situácii presviedčať verejnosť, že v lete 2021 sa napriek pandémii koronavírusu OH v Japonsku uskutočnia.Už počas minulého týždňa šéf organizačného výboru Toširo Muto uviedol, že OH sa podľa neho budú konať aj v prípade, ak sa vedcom nepodarí uviesť do života očkovaciu vakcínu proti ochoreniu COVID-19. V úvode aktuálneho týždňa podobný názor prezentoval člen MOV John Coates Rôzne prieskumy verejnej mienky v Japonsku ukázali, že obyvatelia aj obchodný sektor sú skeptickí v názore, že v lete 2021 sa v Tokiu uskutočnia OH."Medzinárodnývýbor je plne odhodlaný organizovať olympiádu v Tokiu v nasledujúcom roku. Podnikáme na to konkrétne kroky," uviedol hovorca podujatia Masa Takaja.Organizátori OH už začali pripravovať možné postupy karantény pre športovcov smerujúcich do Japonska, ak by v lete 2021 nebola k dispozícii očkovacia vakcína proti koronavírusu. Tiež sa pripravujú rôzne možnosti testovania a udržiavania čo najväčšieho priestoru v bezpečnosti.Príprava postupov sa netýka len športovcov, ale aj alternatívy návštevy fanúšikov, dokonca aj zahraničných. Neočakáva sa, že detaily týchto postupov budú známe skôr ako v úvode roka 2021.Japonská ministerka pre olympiádu Seiko Hašimotová v utorok na tlačovej konferencii uviedla, že príprava OH musí pokračovať ďalej napriek komplikáciám."Cítim, že musíme zotrvať v prípravách, nech sa deje hocičo," povedala.Organizátori ešte stále nevyčíslili, koľko ich bude stáť odklad OH v Tokiu o jeden celý rok. Očakáva sa však suma v miliardách amerických dolárov.Podľa štúdie Oxfordskej univerzity budú OH v Tokiu najdrahšie v histórii známych záznamov, teda od roku 1960.