Čerňanská si dala na olympiáde v Pekingu podpísať tretry od Vlhovej, aby bola rýchla ako ona

Prvá slovenská bobistka pod piatimi kruhmi

V Pekingu nabrala cenné skúsenosti

14.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko nemalo v 50-člennej výprave v Pekingu veľa mladých talentovaných športovcov, ktorí absolvovali svoj olympijský debut ešte v tínedžerskom veku.Okrem niekoľkých talentovaných hokejistov na čele s Jurajom Slafkovským či zjazdárky Rebeky Jančovej zažila olympijskú atmosféru pred dovŕšením dvadsiateho roku života aj bobistka Viktória Čerňanská.Devätnásťročnej všestrannej športovkyni už nikto nevezme primát prvej slovenskej bobistky na ZOH. Zároveň bola účastníčkou prvej olympijskej súťaže monobobov v histórii. Po prvých dvoch súťažných jazdách bola na 15. mieste. V pondelok si však túto pozíciu neudržala a klesla o dve priečky nižšie."Môžem byť spokojná, nestratila som sa. Na technicky náročnej dráhe som mala pred súťažou dokopy len desať tréningov. Nedeľňajšie prvé dve jazdy som išla najlepšie. Mrzí ma, že som napokon neudržala 15. pozíciu. Boli tu však skúsenejšie pretekárky," zhodnotila Čerňanská podľa webu Slovenského olympijského a športového výboru.V 20-člennom štartovom poli bola strieborná medailistka zo zimných olympijských hier mládeže v Lausanne 2020 najmladšia.Napokon dostala pod seba iba Kórejčanku, Jamajčanku a Ukrajinku, ale v tobogane v Jen-čchingu nabrala cenné skúsenosti. "Pre mňa je úspech, že som sa na tieto ZOH vôbec dostala. Získala som nové skúsenosti a mám motiváciu nielen pre ďalšiu sezónu, ale aj ďalšie hry,“ priznala Čerňanská.Olympijská atmosféra ju nadchla a zapamätá si ju do konca života. Okrem súťaží bobistov a sánkarov v ľadovom tobogane navštívila aj preteky zjazdových lyžiarok v obrovskom slalome a slalome a mohutne povzbudzovala svoj veľký športový vzor - Petru Vlhovú.Na pamiatku si odváža z Pekingu aj tretry s podpisom slalomárskej hviezdy. "Boli to moje prvé olympijské skúsenosti. Boli výnimočné, keďže sa konali v dobe koronavírusu. V olympijskej dedine som bývala so svojím vzorom Petrou Vlhovou. Dosť sme sa rozprávali, aj ma podporila a povzbudila. Tie tretry som si dala podpísať, aby som bola taká rýchla ako ona," dodala olympijská debutantka na webe SOŠV.