Valijevová môže na ZOH 2022 v Pekingu súťažiť, rozhodol CAS

Ruská krasokorčuliarka Kamila Valijevová môže po pondelkovom verdikte Športového arbitrážneho súdu (CAS) štartovať v súťaži sólistiek na ZOH 2022 v Pekingu. Informovala o tom agentúra AP.





CAS rozhodol, že voči 15-ročnej zlatej medailistke z tímovej súťaže, ktorá mala v decembri pozitívny antidopingový nález, neuplatní okamžitú sankciu v podobe zákazu štartu na ZOH. Ženská súťaž sa začne utorkovým krátkym programom, Valijevová bude v akcii so štartovým číslom 26.Valijevovej odobrali pozitívnu vzorku ešte 25. decembra počas ruského šampionátu. Našli v nej stopy zakázanej látky trimetazidín. Liečivo sa používa na angínu či závraty, ako aj pri dlhodobej liečbe ischemickej choroby srdca. Figuruje však na zozname nedovolených podporných prostriedkov Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), lebo zvyšuje prietok krvi. Na januárových ME v Tallinne vybojovala Valijevová zlato a získala prvú veľkú medailu medzi dospelými. Akreditované laboratórium v Štokholme informovalo o jej pozitívnom teste až deň po skončení tímovej súťaže na ZOH 2022.Medzinárodný olympijský výbor (MOV), WADA, Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) a separátne aj Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) sa následne obrátili na CAS, aby Valijevovej zabránil štartovať. Ruská antidopingová agentúra (RUSADA) jej po pozitívnom dopingovom náleze zastavila činnosť, ale v stredu suspendáciu zrušila.Mladá Ruska svedčila v nedeľu prostredníctvom videohovoru pred CAS, ktorý po šesťhodinovom posudzovaní faktov vyriekol verdikt, na základe ktorého môže štartovať v súťaži žien. Valijevová sa na ňu medzitým pripravovala v dejisku ZOH.CAS pri vynesení verdiktu zohľadnil skutočnosť, že Valijevová je maloletá a tým pádom podľa kódexu WADA "chránená osoba". Generálny sekretár CAS Matthie Reeb uviedol, že okamžité uplatnenie sankcie by mohlo "spôsobiť vážne škody".