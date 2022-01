Čerňanská si pred cestou do Pekingu zlepšila náladu, z MS si po skvelých výkonoch odnáša medailový komplet

Slovenka zbierala jednu medailu za druhou

Za splnený sen nezabudla poďakovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - Mladá slovenská bobistka Viktória Čerňanská sa výborne naladila pred odchodom na zimné olympijské hry do Pekingu. Na svetovom šampionáte v rakúskom Innsbrucku sa stala majsterkou sveta v monoboboch v kategórii do 23 rokov.Čerňanská triumfovala s náskokom 2 desatín sekundy pred svojou dlhoročnou veľkou súperkou Georgetou Popescovou z Rumunska. Na šampionáte všetci účastníci absolvovali dve jazdy, bronz si vybojovala Poľka Julia Slupecká. Informoval o tom web olympic.sk.Devätnásťročná Slovenka zároveň štartovala aj v juniorskej kategórii, ktorá sa v bobovom športe ráta do 26 rokov, a v rámci svetového šampionátu v nej obsadila 3. priečku za ostrieľanejšími súperkami Maureen Zimmerovou z Nemecka a Ľubov Černychovou z Ruska.Medailu vybojovala Čerňanská aj v dvojboboch do 23 rokov, kde spoločne s Patríciou Tajcnárovou skončili na druhom mieste. O 43 stotín sekundy ich zdolali iba Nemky Diana Filipszká, Lauryn Siebertová.Čerňanská s Tajcnárovou štartovali aj v rámci juniorskej kategórie, celkový súčet časov z dvoch jázd im stačil na konečnú piatu priečku."Nádherné posledné preteky pred olympijskými hrami a zároveň ďalší splnený sen. Najväčšia vďaka patrí Milanovi Jagnešákovi. A veľmi mi pomohol dobrý štart vďaka Romanovi Gomolovi. A keďže moje monoboby už sú na ceste do Pekingu, vďaka Lichtenštajnsku, ktoré mi poskytlo monoboby, som mohla pretekať a zvíťaziť. Ďakujem aj Slovenskému zväzu bobistov, a chalanom, ktorí mi celý týždeň pomáhali," uviedla Viktória Čerňanská na svojom fejsbúkovom profile.Olympijskú miestenku do Pekingu si Čerňanská zabezpečila na základe redukovaného rebríčka, v ktorom sa dostala do postupovej dvadsiatky.