Taliani a Kanaďania sa predstavia vo štvrťfinále na Australian Open, postúpil aj Medvedev (video)

Postúpil do štvrťfinále druhýkrát

Čilič sa predstavil vo svojej najlepšej fazóne

Veľmi dlhý zápas

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - Taliansko aj Kanada budú mať dvojnásobné zastúpenie vo štvrťfinále dvojhry mužov na Australian Open v Melbourne. Po Matteovi Berrettinim postúpil medzi osem najlepších aj Jannik Sinner, ktorý v troch setoch vyradil poslednú austrálsku nádej Alexa de Minaura 7:6 (3), 6:3, 6:4.Čo sa týka Kanaďanov, Denisa Shapovalova doplnil v osmičke Félix Auger-Aliassime, ktorý ukončil ambície finalistu spred piatich rokov Chorváta Marina Čiliča a zdolal ho 2:6, 7:6 (7), 6:2, 7:6 (4).Sinner má len 20 rokov a do štvrťfinále na grandslamovom turnaji postúpil po druhý raz v kariére, premiéru mal na Roland Garros 2020. Najmladší hráč z Top Ten mužského svetového rebríčka prestrieľal De Minaura vo víťazných úderoch 35-24 a využil tri zo šiestich brejkových príležitostí. V závere zápasu svoj výkon vygradoval a sústredenou ofenzívou nedal austrálskemu súperovi šancu pomyslieť na prípadný zvrat.Sinner natiahol sériu víťazných zápasov v roku 2022 na sedem, keďže pred Australian Open vyhral všetky svoje dvojhry na tímovom ATP Cupe v Sydney. "Má výbornú hru od základnej čiary, v ktorej prakticky nerobí chyby. Určite by som mu však odporúčal, aby častejšie chodil k sieti a tam robil body. Potom bude ešte lepší," uviedol expert Eurosportu Mats Wilander na adresu Sinnera.Vôbec po prvý raz sú v osmičke najlepších v Melbourne dvaja Kanaďania. Auger-Aliassime doplnil Shapovalova a obaja sú predstavitelia razantnej nastupujúcej generácie svetového mužského tenisu. Shapovalov má 22 rokov a Auger-Aliassime ešte o rok menej, pričom vo svetovom renkingu je už na deviatom mieste. So skúseným Čiličom prehral prvý set 2:6 a v druhom za stavu 6:6 a 5:6 v tajbrejku čelil setbalu.Odvrátil však hrozbu manka 0:2 na sety a zápas otočil vo svoj prospech aj vďaka tomu, že urobil o 29 nevynútených chýb menej ako jeho na riziko hrajúci súper (31-60). "Predtým som trikrát s Marinom Čiličom prehral. Aj teraz sa predstavil vo svojej najlepšej fazóne a prinútil ma k tomu, že víťazstvo som si musel zaslúžiť. Slnko počas nášho zápasu nemilosrdne pálilo, ale cítim sa dobre," uviedol Félix Auger-Aliassime.Shapovalov aj Auger-Aliassime ťažia z výbornej formy z ATP Cupu, kde doviedli Kanadu až k finálovému triumfu nad Španielskom. Zatiaľ čo súperom Shapovalova v boji o postup do semifinále bude 20-násobný grandslamový víťaz Rafael Nadal, Auger-Aliassime si zmeria sily s ďalším kandidátom na celkový triumf - Rusom Daniilom Medvedevom.Víťaz US Open 2021 v osemfinále v štyroch setoch vyradil Američana Maxima Cressyho 6:2, 7:6 (4), 6:7 (4), 7:5 po tri a polhodinovom boji. "Už som hral aj ťažšie zápasy, ale tento bol veľmi dlhý. Frustrovaný som bol najmä počas štvrtého setu, lebo vždy keď som sa dostal k brejkbalu, súper vytiahol podanie s dopadom loptičky na čiaru, čo som nevedel returnovať," komentoval Medvedev.Vlaňajší finalista Medvedev je len piatym ruským tenistom v tzv. otvorenej ére tenisu, ktorý sa viackrát prebojoval do štvrťfinále v Melbourne. Jeho štyrmi predchodcami boli Jevgenij Kafeľnikov (5-krát), Nikolaj Davydenko (4), Marat Sagfin (3) a z čias bývalého Sovietskeho zväzu aj Aleksandr Metreveli (3). Ak to svetová dvojka dotiahne až k titulu, vôbec ako prvý tenista získa prvé dva grandslamové tituly z dvoch za sebou idúcich turnajov tzv. veľkej štvorky.