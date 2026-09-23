|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 24.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľuboš, Ľubor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. septembra 2026
Čerpanie eurofondov na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám vzrástlo až o 96 percent
Investície okrem zlepšovania životných podmienok Rómov podľa úradu vlády zároveň prinášajú úžitok všetkým obyvateľom dotknutých obcí. Vyššia bezpečnosť vďaka miestnym občianskym a ...
Zdieľať
23.9.2026 (SITA.sk) - Investície okrem zlepšovania životných podmienok Rómov podľa úradu vlády zároveň prinášajú úžitok všetkým obyvateľom dotknutých obcí.
Vyššia bezpečnosť vďaka miestnym občianskym a preventívnym službám, usporiadanie právnych vzťahov k pozemkom, osveta a vzdelávanie, dostupnejšie bývanie, lepšie miestne komunikácie, čistenie odpadových vôd či viac miest v školách zabezpečujú európske financie, ktoré v rámci Programu Slovensko môžu čerpať samosprávy na podporu inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.
Ako ďalej informoval Úrad vlády SR, ktorý finančné prostriedky spravuje ako sprostredkovateľský orgán programu, čerpanie peňazí medziročne vzrástlo o 96 percent a dosiahlo už viac než 109 miliónov eur. Investície okrem zlepšovania životných podmienok Rómov podľa úradu vlády zároveň prinášajú úžitok všetkým obyvateľom dotknutých obcí.
„Kým v septembri 2025 predstavovalo čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko približne 56 miliónov eur, v septembri 2026 už presiahlo hranicu 109 miliónov eur. Za rok sa tak takmer zdvojnásobilo,“ zdôraznil úrad vlády. Na podporu inklúzie je podľa úradu vyčlenených celkovo 431,5 milióna eur a vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už pokrývajú viac než 96 percent tejto sumy.
„Zazmluvnených je 865 projektov v hodnote viac ako 301 miliónov eur, čo predstavuje takmer 70 percent dostupných zdrojov. Tieto financie podporujú mnohé dôležité oblasti, ktoré výrazne ovplyvňujú každodenný život všetkých obyvateľov v obciach. Patria medzi ne napríklad zvýšená bezpečnosť vďaka miestnym občianskym a preventívnym službám, podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom formou jednoduchých pozemkových úprav, vzdelávacie, osvetové a ďalšie podporné služby prostredníctvom rozvojových tímov, ako aj dostupné bývanie, budovanie a obnova miestnych komunikácií, kanalizácií, vodovodov a systémov na čistenie odpadových vôd, sanácia nelegálnych skládok, či modernizácia základných škôl a zvyšovanie ich kapacít,“ vysvetlil Úrad vlády SR.
Na úspešne realizované projekty podľa úradu nadväzujú ďalšie aktuálne vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, o ktoré je zo strany žiadateľov veľký záujem. „V rámci výzvy zameranej na miestne občianske a podporné služby bolo predložených viac ako 320 žiadostí v celkovej výške viac ako 30 miliónov eur. Do výzvy na podporu dostupného bývania bolo predložených 24 projektov v celkovej výške viac ako 28 miliónov eur,“ uviedol úrad vlády.
Doplnil, že sa tiež pripravuje aj pokračovanie národného projektu Rozvojové tímy II. fáza s alokáciou vo výške viac než 28 miliónov eur. Aj v nadchádzajúcom programovom období 2028 až 2034 sa podľa úradu počíta s investičnými a neinvestičnými aktivitami, ktoré by mali nadviazať na doterajšiu podporu a pokračovať v riešení potrieb obcí a ich obyvateľov v oblasti sociálneho začlenenia a zlepšovania životných podmienok.
Úrad vlády SR prostredníctvom Programu Slovensko podporuje investície, ktoré pomáhajú obciam riešiť dlhodobé nedostatky v bezpečnosti, infraštruktúre či dostupnosti vzdelávania a bývania.
„Za číslami o čerpaní stoja konkrétne potreby ľudí – žiť v bezpečnom prostredí, mať zabezpečené bývanie, dostať sa po kvalitnej ceste do školy či do práce, mať dostupnú školu pre svoje deti a žiť v obci s funkčnou infraštruktúrou. Práve v týchto každodenných oblastiach môže európska podpora prinášať konkrétne zmeny a zrýchlené čerpanie európskych zdrojov je dôležitým krokom k ich dosiahnutiu. Rozhodujúce je, aby podporené projekty prinášali trvalé zlepšenie životných podmienok a prispievali k znižovaniu rozdielov medzi regiónmi aj medzi ich obyvateľmi,“ dodal úrad.
Zdroj: SITA.sk - Čerpanie eurofondov na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám vzrástlo až o 96 percent © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyššia bezpečnosť vďaka miestnym občianskym a preventívnym službám, usporiadanie právnych vzťahov k pozemkom, osveta a vzdelávanie, dostupnejšie bývanie, lepšie miestne komunikácie, čistenie odpadových vôd či viac miest v školách zabezpečujú európske financie, ktoré v rámci Programu Slovensko môžu čerpať samosprávy na podporu inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.
Investície prinášajú úžitok všetkým obyvateľom
Ako ďalej informoval Úrad vlády SR, ktorý finančné prostriedky spravuje ako sprostredkovateľský orgán programu, čerpanie peňazí medziročne vzrástlo o 96 percent a dosiahlo už viac než 109 miliónov eur. Investície okrem zlepšovania životných podmienok Rómov podľa úradu vlády zároveň prinášajú úžitok všetkým obyvateľom dotknutých obcí.
„Kým v septembri 2025 predstavovalo čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko približne 56 miliónov eur, v septembri 2026 už presiahlo hranicu 109 miliónov eur. Za rok sa tak takmer zdvojnásobilo,“ zdôraznil úrad vlády. Na podporu inklúzie je podľa úradu vyčlenených celkovo 431,5 milióna eur a vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku už pokrývajú viac než 96 percent tejto sumy.
„Zazmluvnených je 865 projektov v hodnote viac ako 301 miliónov eur, čo predstavuje takmer 70 percent dostupných zdrojov. Tieto financie podporujú mnohé dôležité oblasti, ktoré výrazne ovplyvňujú každodenný život všetkých obyvateľov v obciach. Patria medzi ne napríklad zvýšená bezpečnosť vďaka miestnym občianskym a preventívnym službám, podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom formou jednoduchých pozemkových úprav, vzdelávacie, osvetové a ďalšie podporné služby prostredníctvom rozvojových tímov, ako aj dostupné bývanie, budovanie a obnova miestnych komunikácií, kanalizácií, vodovodov a systémov na čistenie odpadových vôd, sanácia nelegálnych skládok, či modernizácia základných škôl a zvyšovanie ich kapacít,“ vysvetlil Úrad vlády SR.
O nenávratný finančný príspevok je veľký záujem
Na úspešne realizované projekty podľa úradu nadväzujú ďalšie aktuálne vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, o ktoré je zo strany žiadateľov veľký záujem. „V rámci výzvy zameranej na miestne občianske a podporné služby bolo predložených viac ako 320 žiadostí v celkovej výške viac ako 30 miliónov eur. Do výzvy na podporu dostupného bývania bolo predložených 24 projektov v celkovej výške viac ako 28 miliónov eur,“ uviedol úrad vlády.
Doplnil, že sa tiež pripravuje aj pokračovanie národného projektu Rozvojové tímy II. fáza s alokáciou vo výške viac než 28 miliónov eur. Aj v nadchádzajúcom programovom období 2028 až 2034 sa podľa úradu počíta s investičnými a neinvestičnými aktivitami, ktoré by mali nadviazať na doterajšiu podporu a pokračovať v riešení potrieb obcí a ich obyvateľov v oblasti sociálneho začlenenia a zlepšovania životných podmienok.
Úrad vlády SR prostredníctvom Programu Slovensko podporuje investície, ktoré pomáhajú obciam riešiť dlhodobé nedostatky v bezpečnosti, infraštruktúre či dostupnosti vzdelávania a bývania.
„Za číslami o čerpaní stoja konkrétne potreby ľudí – žiť v bezpečnom prostredí, mať zabezpečené bývanie, dostať sa po kvalitnej ceste do školy či do práce, mať dostupnú školu pre svoje deti a žiť v obci s funkčnou infraštruktúrou. Práve v týchto každodenných oblastiach môže európska podpora prinášať konkrétne zmeny a zrýchlené čerpanie európskych zdrojov je dôležitým krokom k ich dosiahnutiu. Rozhodujúce je, aby podporené projekty prinášali trvalé zlepšenie životných podmienok a prispievali k znižovaniu rozdielov medzi regiónmi aj medzi ich obyvateľmi,“ dodal úrad.
Zdroj: SITA.sk - Čerpanie eurofondov na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám vzrástlo až o 96 percent © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Lavrov na pôde OSN odmietol prestávku vo vojne, Moskva stupňuje útoky na Kyjev
Lavrov na pôde OSN odmietol prestávku vo vojne, Moskva stupňuje útoky na Kyjev