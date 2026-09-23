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23. septembra 2026
Lavrov na pôde OSN odmietol prestávku vo vojne, Moskva stupňuje útoky na Kyjev
Ruský minister zahraničných vecí tvrdí, že Európa by prímerie využila na ďalšie vyzbrojovanie Ukrajiny, zatiaľ čo útoky na Kyjev a okolie silnejú. Rusko nemieni prerušiť vojenské operácie na
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23.9.2026 (SITA.sk) - Ruský minister zahraničných vecí tvrdí, že Európa by prímerie využila na ďalšie vyzbrojovanie Ukrajiny, zatiaľ čo útoky na Kyjev a okolie silnejú.
Rusko nemieni prerušiť vojenské operácie na Ukrajine, vyhlásil v stredu v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN) minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v čase, keď ruské útoky na Kyjevskú oblasť dosahujú najvyššiu intenzitu od prvých týždňov invázie.
„Nebudeme robiť prestávku v našej špeciálnej vojenskej operácii,“ povedal Lavrov. Európske krajiny podľa neho chcú prípadné zastavenie bojov využiť na to, aby „napumpovali kyjevský režim zbraňami“.
Podľa analýzy údajov organizácie ACLED zasiahli ruské útoky Kyjevskú oblasť počas prvých 18 dní septembra 118-krát.
Vyšší počet zaznamenali naposledy v marci 2022, keď región počas celého mesiaca čelil 174 útokom.
Intenzita úderov rastie od júla, pričom v auguste a septembri sa ešte zvýšila. Terčom sú sklady, podniky aj čerpacie stanice. Väčšinu útokov Rusko podniká dronmi, pričom v júli a auguste pribudli aj raketové údery.
V posledných týždňoch Moskva nasadzuje čoraz viac prúdových dronov, proti ktorým má Ukrajina pre nedostatok vhodnej munície problém zasahovať. „Nijaká prestávka nebude,“ zdôraznil Lavrov.
Rusko zároveň stupňuje útoky v celej krajine. V auguste ich počet dosiahol približne 5 500, čo je nový rekord.
Moskva pritom čoraz častejšie útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru pred príchodom zimy, ktorá môže byť krutá.
Zdroj: SITA.sk - Lavrov na pôde OSN odmietol prestávku vo vojne, Moskva stupňuje útoky na Kyjev © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko nemieni prerušiť vojenské operácie na Ukrajine, vyhlásil v stredu v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN) minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v čase, keď ruské útoky na Kyjevskú oblasť dosahujú najvyššiu intenzitu od prvých týždňov invázie.
„Nebudeme robiť prestávku v našej špeciálnej vojenskej operácii,“ povedal Lavrov. Európske krajiny podľa neho chcú prípadné zastavenie bojov využiť na to, aby „napumpovali kyjevský režim zbraňami“.
Bezprecedentný počet útokov
Podľa analýzy údajov organizácie ACLED zasiahli ruské útoky Kyjevskú oblasť počas prvých 18 dní septembra 118-krát.
Vyšší počet zaznamenali naposledy v marci 2022, keď región počas celého mesiaca čelil 174 útokom.
Intenzita úderov rastie od júla, pričom v auguste a septembri sa ešte zvýšila. Terčom sú sklady, podniky aj čerpacie stanice. Väčšinu útokov Rusko podniká dronmi, pričom v júli a auguste pribudli aj raketové údery.
Zabíjanie bez prestávky
V posledných týždňoch Moskva nasadzuje čoraz viac prúdových dronov, proti ktorým má Ukrajina pre nedostatok vhodnej munície problém zasahovať. „Nijaká prestávka nebude,“ zdôraznil Lavrov.
Rusko zároveň stupňuje útoky v celej krajine. V auguste ich počet dosiahol približne 5 500, čo je nový rekord.
Moskva pritom čoraz častejšie útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru pred príchodom zimy, ktorá môže byť krutá.
Zdroj: SITA.sk - Lavrov na pôde OSN odmietol prestávku vo vojne, Moskva stupňuje útoky na Kyjev © SITA Všetky práva vyhradené.
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