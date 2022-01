Čerpanie eurofondov od nástupu súčasnej vlády vzrástlo o dve tretiny, Slovensko sa tak výrazne posunulo vpred

Minúť treba ešte zhruba 8,4 miliónov eur

Remišová má stanovený jasný cieľ

Čerpanie eurofondov za bývalých vlád

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2022 (Webnoviny.sk) - Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie od nástupu súčasnej vládnej koalície v marci 2020 do konca minulého roka, teda za rok a deväť mesiacov, vzrástlo o 3,37 mld. eur, čiže o 68,5 % a miera čerpania sa zvýšila o 17,6 percentuálneho bodu.Zazmluvnenie európskych zdrojov sa za ten čas zvýšilo o 3,56 mld. eur, resp. takmer o 33 %, podiel kontrahovania je vyšší o 15,7 percentuálneho bodu. Slovensko sa v rámci krajín EÚ podľa využívania eurofondov posunulo z 27. na 21. miesto.Podľa údajov ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie čerpanie európskych peňazí v programovom období 2014 až 2020 k 31. decembru minulého roka dosiahlo 8,28 mld. eur, teda 49,64 % z celkovej aktuálnej alokácie 16,68 mld. eur.Z uvedeného programového obdobia zostáva minúť ešte zhruba 8,4 mld. eur, čiže vyše 50 % zdrojov EÚ. Kontrahovanie prostriedkov EÚ dosiahlo objem 14,41 mld. eur, teda 86,38 % z celkovej sumy. Platné výzvy a vyzvania na európske financie mali objem 21,94 mld. eur, čo je 131,86 % z ich alokácie.Za eurofondy v súčasnej vláde Eduarda Hegera zodpovedá najmä vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí), za jednotlivé operačné programy príslušní ministri, resp. riadiace a sprostredkovateľské orgány.„Krízové riadenie eurofondov, ktoré som zaviedla hneď po nástupe do úradu a päť antibyrokratických balíčkov, ktoré obsahujú desiatky zjednodušení, priniesli výsledky,“ uviedla už skôr Remišová. „Mojím cieľom je, aby sme do konca roku 2023 využili všetky zostávajúce eurofondy, aby tieto peniaze pomáhali našej krajine a boli využité zmysluplne,“ dodala vicepremiérka.V závere marca 2020, krátko po skončení poslednej vlády na čele so Smerom, po viac ako šiestich rokoch programového obdobia 2014 až 2020 dosahovalo čerpanie eurofondov 4,915 mld. eur, resp. 32,03 % z vtedajšej alokácie v objeme 15,34 mld. eur. Zazmluvnenie zdrojov EÚ bolo vo výške 10,85 mld. eur, teda 70,69 %.Vo vládach Roberta Fica v rokoch 2012 až 2016 a 2016 až 2018 zodpovedali za eurofondy v uvedenom programovom období hlavne vicepremiéri pre investície a informatizáciu Ľubomír Vážny a Peter Pellegrini a v následnej Pellegriniho vláde v rokoch 2018 až 2020 vicepremiér Richard Raši.