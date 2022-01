Ministerka Remišová nevidí absolútne žiadny problém v prítomnosti amerických vojsk na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2022 (Webnoviny.sk) - Podpredsedníčka Vlády SR Veronika Remišová nevidí problém v prítomnosti amerických vojsk na Slovensku. Reagovala tak na situáciu na hranici medzi Ukrajinou a Ruskom. Uviedla to v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12.„Sme členmi NATO, slobodne sme si toto spojenectvo vybrali a treba zdôrazniť, že NATO je obranné spoločenstvo," uviedla s tým, že Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) zabezpečuje obranu svojich členov. Reagovala tak na situáciu, keď Spojené štáty americké avizovali, že do oblasti východnej Európy vyšlú vojakov.Na otázku pozície Vlády SR v prípade vyslania amerických vojakov na východnú hranicu Slovenskej republiky odpovedala, že v tom nevidí problém.„Ak to bude potrebné a ak budeme potrebovať posilniť našu obranyschopnosť, tak ja nevidím absolútne žiadny problém," skonštatovala Remišová.