Čerpanie eurofondov od nástupu úradníckej vlády vzrástlo o niekoľko percent, tvrdí vicepremiérka Vašáková

Aktualizované 26. júla 14:52



26.7.2023 (SITA.sk) -Využívanie starých eurofondov z obdobia 2014 až 2020 sa zrýchlilo vďaka systematickému koordinovaniu na najvyššej úrovni.Podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti a eurofondy Lívia Vašáková po rokovaní vlády v stredu tiež informovala, že pravidelné rokovania aj o eurofondoch má zmysel.„Odkedy nastúpila vláda odborníkov, narástlo čerpanie eurofondov o 4,5 %, čo v prepočte znamená o 650 miliónov eur. Dočerpať ostáva 3,7 miliardy eur,“ uviedla vicepremiérka.Po odrátaní zdrojov na riešenie energetickej krízy a pomoci utečencom z Ukrajiny ostáva na klasické projekty využiť 2,4 miliardy eur.Čerpanie eurozdrojov k 21. júlu dosiahlo 10,8 miliardy eur a miera 74,5 % z alokácie desiatich programov v objeme 14,5 miliardy eur.„Doteraz sme mali päť eurovlád. Bolo zadaných 139 úloh, z toho 87 bolo splnených, ďalšie sú v priebehu plnenia,“ priblížila Vašáková.Najrizikovejšie sú podľa nej naďalej veľké operačné programy, najmä Kvalita životného prostredia, Integrovaná infraštruktúra a prioritná os 6 v programe Ľudské zdroje.„Odkedy nastúpila úradnícka vláda, vyhlásili sme 21 výziev za okolo 900 miliónov eur, pri pláne obnovy to bolo 17 výziev za 700 miliónov eur a v prípade Programu Slovensko 4 výzvy za 180 miliónov eur,“ podotkla vicepremiérka.Premiér Ľudovít Ódor označil za cieľ znížiť sumu rizikových eurofondov z 800 miliónov eur na menej ako polovicu.„Uvidíme, či sa nám to podarí, ale v každom prípade robíme na tom veľmi intenzívne. Aj čerpanie v poslednom období smeruje k tomu, že by sme v tomto snažení mohli byť úspešní,“ povedal.V polovici septembra bude podľa neho jasné, aký objem eurofondov z obdobia 2014 až 2020 sa bude presúvať do nového obdobia 2021 až 2027.Poslanec a podpredseda strany Hlas - SD Richard Raši informoval, že vláda úradníkov potvrdila, že ich predchodcovia boli podľa neho absolútne neschopní a mimo reality.„Čerpanie starých eurofondov zrýchlila štvornásobne a aj tak máme nevyčerpaných 3,7 miliardy eur. Znamená to, že vlády Igora Matoviča Eduarda Hegera , v ktorých za eurofondy zodpovedala Veronika Remišová , nerobili doslova nič,“ tvrdí Raši.Pri kritike bývalých vlád Raši opäť nespomenul, v akom stave zanechal čerpanie eurofondov, keď ako vicepremiér pre investície a informatizáciu vo vláde na čele so Smerom-SD končil v marci 2020.Teda v poslednom riadnom roku obdobia 2014 až 2020. Využívanie eurozdrojov, vrátane Programu rozvoja vidieka, bolo vtedy v objeme 4,9 miliardy eur, čiže na úrovni 32 % z vtedajšej celkovej alokácie 15,3 miliardy eur.Čerpanie eurofondov počas vlád Matoviča a Hegera od marca 2020 do konca apríla 2023 vzrástlo o 6,5 miliardy eur na 11,4 miliardy eur zo zvýšenej alokácie 16,8 miliardy eur a podiel vzrástol na 68 %.Bez Programu rozvoja vidieka bolo z eurofondov ku koncu apríla vyčerpaných viac ako 10 miliárd eur, čiže skoro 70% zo 14,5 miliardy eur.