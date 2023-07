Sandberg Capital vstupuje do potravinárskeho B2B segmentu

O Sandberg Capital

26.7.2023 (SITA.sk) -"Pavol Konštiak patrí k najvýznamnejším osobnostiam obchodu s potravinami na Slovensku a jeho spoločnosť KON - RAD patrí k lídrom vo veľkoobchode na západnom Slovensku. Svojím B2B zameraním skvele dopĺňa podnikanie TERNO real estate a pevne verím, že dokážeme úspešne nadviazať na roky práce pána Konštiaka a jeho rodiny," povedal Martin Fedor, zakladateľ a Managing Partner spoločnosti Sandberg Capital.Spoločnosť KON - RAD sa pod krídlami Sandberg Capital ešte viac zameria na segment B2B. Počas svojej existencie si spoločnosť KON - RAD vybudovala silnú pozíciu v oblasti zásobovania gastro prevádzok. Po novom sa bude usilovať aj o posilnenie v oblasti zásobovania nezávislého maloobchodného trhu.Aktuálne tri maloobchodné predajne sa po schválení Protimonopolným úradom stanú súčasťou spoločnosti TERNO real estate, ktorá prevádzkuje sieť potravín Terno a KRAJ. "Po úspešnom prechode predajní pod značku TERNO prekročíme métu 160 obchodov KRAJ a Terno na území západného a stredného Slovenska. Naša expanzia pokračuje v dobrom tempe," uviedol Stanislav Čajka, generálny riaditeľ spoločnosti TERNO real estate.Spoločnosť KON - RAD vznikla v roku 1990 a ako jedna z prvých sa špecializovala na oblasť potravinových produktov. Svoje produktové portfólio postupne rozšírila o nepotravinový sortiment vrátane kancelárskeho papiera, batérií a tabakových výrobkov. Hlavnou činnosťou je veľkoobchod. Po celom území Slovenska distribuuje viac ako 7-tisíc produktov, zamestnáva takmer 200 ľudí.Sandberg Capital je slovenská private equity spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2014. Zameriava sa na investovanie do menších a stredne veľkých spoločností na Slovensku a v regióne CEE. Spravuje aktíva v hodnote viac ako 340 miliónov eur, ktoré investuje primárne do oblastí IT, telekomunikácií, poľnohospodárstva, vzdelávania a maloobchodu.Spoločnosť KON - RAD spol. s. r. o. funguje od roku 1990. Ako jedna z prvých spoločností zaoberajúcich sa veľkoobchodnou činnosťou v oblasti potravín. Svoje produktové portfólio postupne rozširuje a v súčasnosti ponúka okolo 7 000 tovarových položiek potravinárskeho ako aj nepotravinárskeho charakteru. Denne zásobuje priamymi rozvozmi približne 1 000 odberateľov po celom Slovensku. Skladové a predajné priestory spoločnosti majú rozlohu 15-tisíc m².