Čerpanie nových eurozdrojov začne až po schválení nového Programu Slovensko

Slovensko ešte nezačalo čerpať eurofondy z takmer 13-miliardového balíka v novom programovom období 2021 až 2027, hoci z neho uplynulo už jeden a pol roka.

Podľa predpokladov by sa tak mohlo stáť až po tom, ako Európska komisia pravdepodobne na jeseň tohto roka schváli nový Program Slovensko pre uvedené roky.

Využívanie nových eurofondov

Nemajú podpísanú dohodu

Strategický investičný plán

4.8.2022 (Webnoviny.sk) -Meškanie s využívaním nových eurofondov, ale aj potrebu dočerpať peniaze Európskej únie z programového obdobia 2014 až 2020 (tie treba minúť do konca roka 2023) pripomenula štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby Katarína Bruncková (nom. Sme rodina).„Kiež by dávno boli urobené všetky úkony k tomu, aby sme mohli efektívne čerpať nové eurofondy! Je rok 2022. A nielen nové, ale hlavne efektívne vyčerpať zostatok starých!“ napísala Bruncková na sociálnej sieti ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a šéfke strany Za ľudí Veronike Remišovej „Polovica krajín EÚ ešte nemá ani podpísanú partnerskú dohodu s EÚ, čo je základný predpoklad. Nám sa to podarilo v prvej skupine pred letom,“ odvetila Remišová.„Zostatok starých (eurofondov) sa presne tak efektívne využije podľa pravidiel do konca budúceho roka,“ ubezpečila vicepremiérka a ministerka investícií.„Držím palce, aby sa čerpanie spoločne a úspešne všetkým aktérom skutočne a včas podarilo,“ zareagovala Bruncková.Strategický investičný plán v podobe Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027, ktorú Európska komisia odobrila18. júla, je základ aj pre úspešné posúdenie a schválenie Programu Slovensko v Bruseli.Vláda tento program schválila 28. júna, Slovensko bude môcť z neho v novom programovom období využiť finančné prostriedky z fondov EÚ v celkovom objeme zhruba 12,6 mld. eur.Okrem toho národné zdroje na spolufinancovanie eurofondových projektov majú objem takmer 3 mld. eur, program tak zahŕňa celkovo 15,6 mld. eur.Investície z eurofondov budú mať nenávratnú formu pomoci cez granty aj návratnú formu pomoci cez finančné nástroje. Riadiacim orgánom pre Program Slovensko je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR