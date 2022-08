Štyria policajti čelia obvineniam v súvislosti s raziou, mala byť neoprávnená a zahynula pri nej Afroameričanka

Americké ministerstvo spravodlivosti vznieslo obvinenia z porušenia občianskych práv voči štyrom louisvillským policajtom v súvislosti so zásahom, pri ktorom zomrela Afroameričanka Breonna Taylor.

Marenie spravodlivosti

Zabitá počas vyšetrovania

Vykonanie domovej prehliadky

4.8.2022 (Webnoviny.sk) -Obvinenia sú ďalším pokusom, aby čelili spravodlivosti za smrť 26-ročnej zdravotníčky po tom, ako jedného z nich porota oslobodila spod štátnych obvinení.Federálni predstavitelia „zdieľajú, i keď si nedokážu úplne predstaviť zármutok“ Breonninej rodiny, povedal minister spravodlivosti Merrick Garland, ktorý obvinenia oznámil. „Breonna Taylor mala byť dnes nažive,“ dodal.Obvinenia, ktoré sa rôznia od protiprávneho sprisahania, použitia sily až po marenie spravodlivosti, sa týkajú bývalých policajtov Joshuu Jaynesa, Bretta Hankisona a Kelly Goodlett, a tiež seržanta Kylea Meanyho.Dvadsaťšesťročná Taylor, ktorá pracovala v lekárskej pohotovostnej službe, zomrela vo svojom byte 13. marca 2020, keď ju zastrelili počas vyšetrovania drogovej činnosti. Hankinson a jeho dvaja kolegovia vošli do jej bytu na základe súdneho príkazu na domovú prehliadku, ktorý si nevyžaduje upozornenie obyvateľov.V byte sa nachádzala Taylor spolu s priateľom Kennethom Walkerom, pričom údajne spali. Policajti tvrdia, že predtým, ako vošli do bytu zaklopali, čo vyvracia rodina zosnulej aj jej sused. Následne sa strhla prestrelka medzi Walkerom, oprávneným držiteľom zbrane, ktorý si myslel, že ich vykrádajú, a policajtmi.Policajti, ktorí vystrelili viac ako 30 rán, tvrdia, že začali strieľať po tom, čo na nich spustil paľbu a zasiahol jedného z nich. Počas prestrelky Taylor zasiahlo šesť rán, v dôsledku ktorých na mieste zomrela. Walker sa vzdal a zatkli ho na základe obvinení z pokusu o vraždu policajta. Súd tieto obvinenia neskôr zrušil.Hankisona z oddelenia prepustili v roku 2020. Jaynesa, ktorý o súdny príkaz požiadal, vyhodili v januári 2021 za porušenie štandardov pri príprave na vykonanie domovej prehliadky a tiež to, že v žiadosti neuviedol pravdivé informácie.Jaynes a Goodlett sa údajne dohodli na sfalšovaní vyšetrovacieho dokumentu, ktorý napísali až po smrti Taylor. Podľa Garlanda sa v máji 2020 stretli v garáži, „kde sa dohodli, že vyšetrovateľom povedia nepravdivý príbeh“. Federálni vyšetrovatelia tiež tvrdia, že Meany, ktorý vypovedal na Hankisonovom procese, počas vyšetrovania klamal FBI.