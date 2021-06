Čerpanie peňazí z plánu obnovy môžu komplikovať regionálne kapacity, chýbajú odborníci

Chýbajú analytici či administratívni odborníci

Štát chce rozširovať kapacity odborníkov

24.6.2021 (Webnoviny.sk) - Čerpanie peňazí z plánu obnovy či eurofondov môžu komplikovať nedostatočné regionálne kapacity. Zhodli sa na tom diskutujúci na dnešnej online diskusii Euractiv o eurofondoch, pláne obnovy a klimatickej zmene.Viceprezident Únie miest Slovenska a primátor Trnavy Peter Bročka povedal, že štát aj samosprávy aktuálne „ťahajú za kratší koniec“ v prípade získavania kvalitných odborníkov do svojich radov.Obciam, mestám, samosprávnym krajom či štátnym orgánom preto následne chýbajú napríklad kvalitní analytici či administratívni odborníci, ktorí stoja za navrhovaním a uskutočňovaním projektov. Tých si aktuálne obce alebo mestá často nemôžu dovoliť, a ak si ich dovoliť môžu, nedokážu ich dlhodobo udržať.Podľa expertky Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martiny Paulíkovej sa nedostatok odborníkov odráža aj na kvalite projektov, ktoré už boli vykonané. „Máme na Slovensku naozaj pár ľudí, ktorí sú schopní tieto stratégie kvalitne pripravovať. V meste Zvolen bol napríklad v roku 2014 uskutočnený jeden väčší projekt adaptačných opatrení na zmenu klímy. Asi pred dvomi týždňami sme robili monitoring zrealizovaných opatrení a mnohé boli urobené tak nekvalitne, že mesto musí dávať dosť peňazí, aby ich udržalo v prevádzke,“ povedala Paulíková.Riaditeľ odboru metodiky a koordinácie subjektov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Matúš Drotár uviedol, že problém by mala vyriešiť finančná podpora na budovanie regionálnych kapacít. V rámci nového programového obdobia čerpania eurofondov chce preto Slovensko podporiť aj túto oblasť. Vyčlenených na ňu má byť približne 20 miliónov eur.Analytické kapacity na úrovni samospráv by mali priniesť zlepšenie tvorby politiky v oblasti dopravy, životného prostredia a sociálnej oblasti. Odborníci sa majú koncentrovať na technických sekretariátov Rád partnerstva. Nové administratívne kapacity majú byť vytvorené aj v 17 mestách, ktoré predstavujú jadro udržateľného mestského rozvoja.Paulíková uviedla, že svoje kapacity chce získavaním odborníkov rozširovať aj štát. Drotár dodal, že zmena by mohla nastať aj v oblasti vzdelávania pracovníkov v samosprávach, kde je potrebné pripravovať metodiky a usmernenia napríklad pre novozvolených starostov, ktorí sa napríklad neorientujú v oblasti riešenia problémov samospráv.